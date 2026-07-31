Claudia Sheinbaum acordó reunirse con la Sección 22 de la CNTE, originaria de Oaxaca, el próximo jueves 13 de agosto de 2026 en Palacio Nacional.

En este encuentro, la presidenta escuchará de primera mano las demandas y propuestas del magisterio después de varias semanas de protestas en el país.

La reunión fue confirmada por la propia presidenta durante un diálogo con la secretaria general de la sección 22 de la CNTE, Yenny Pérez.

La CNTE pone fin a la huelga nacional tras semanas de movilizaciones (Captura de pantalla)

Claudia Sheinbaum dialogó con maestros a su llegada en Suchilquitongo, Oaxaca

Antes de llegar al primer evento de su gira en Suchilquitongo, Oaxaca, una comisión de profesores bloqueó el paso de la camioneta en la que viajaba Claudia Sheinbaum.

Fue entonces que la presidenta pausó su camino y acordó con la dirigente Yenny Pérez reunirse con la Sección 22 de la CNTE para el jueves 13 de agosto a las 11:00 horas.

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