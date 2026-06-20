Mario Delgado negó que la sección 22 del CNTE Oaxaca haya recibido 800 millones de pesos de las autoridades educativas para retirar su plantón de la Ciudad de México (CDMX).

Todo se hace con presupuesto de la secretaría de Educación y no pasa por las manos del sindicato, ni por la SNTE ni por la CNTE... No hay ningún recurso para el sindicato Mario Delgado, titular de la SEP

Delgado señaló que en realidad eran fondos ya asignados para cubrir las necesidades de las escuelas, definidas a partir de diagnóstico que se realiza en cada estado.

Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) (ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM / Andrea Murcia Monsivais)

Mario Delgado niega pagos a la CNTE para retirar bloqueos en CDMX

En entrevista, el titular de la Secretaria de Educación Pública (SEP) explicó que el supuesto recurso entregado a la CNTE ya estaba contemplado para atender el rezago educativo en zonas vulnerables de:

Chiapas

Oaxaca

Guerrero

Agregó que el dinero es utilizado principalmente para atender la falta de maestros o de horas en escuelas, situación que no se limita a Oaxaca, sino a todos los estados que componen las representaciones oficiales.

Asimismo, Mario Delgado reconoció que existen muchas necesidades externadas por maestros, como peticiones de cambio de escuela, reposición de plazas, entre otras.

“Estamos hablando de más de un millón de maestros básicamente en todo el país, más de 200 mil escuelas... todas esas incidencias son atendidas”, señaló Mario Delgado.

Mario Delgado revela cuántas escuelas siguen en paro por conflicto de la CNTE (Especial )

La supuesta entrega de 800 millones de pesos a la CNTE

Medios como el Reforma dijeron que Sección 22 de CNTE en Oaxaca obtuvo un pago extraordinario de 800 millones de pesos, a cambio de parar sus protestas en la CDMX.

Aunque sostuvieron que el monto fue autorizado tras negociaciones con autoridades federales y estatales, finalmente Mario Delgado y las autoridades educativas negaron esa versión.