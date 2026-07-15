La Sección 9 de la CNTE anunció una nueva movilización en la Ciudad de México para este 16 de julio de 2026, acusando que las autoridades federales no han cumplido los acuerdos alcanzados en las mesas de diálogo con la SEP y la AEFCM.

La protesta iniciará a las 09:00 horas en las oficinas de la CGRH, en Isabel la Católica 165, alcaldía Cuauhtémoc.

El magisterio exige respeto a derechos laborales, mejores condiciones para docentes y personal educativo, además de beneficios económicos.

CNTE anuncia nueva movilización en CDMX este 16 de julio (Sección 9 de la CNTE)

¿Qué pide la CNTE en su nueva movilización en CDMX este 16 de julio?

Según la CNTE, la movilización tiene como objetivo exigir el cumplimiento de los compromisos acordados con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) durante las mesas tripartitas.

El magisterio sostiene que sus demandas buscan garantizar el respeto a sus derechos laborales y mejores condiciones para docentes y personal educativo.

Entre las principales exigencias de la CNTE se encuentran:

Abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007.

Basificación de docentes y del Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación (PAAE).

Pago de 90 días de aguinaldo.

Homologación de prestaciones con otros estados.

Entrega de un bono para trabajadores jubilados.

Esta nueva jornada de protestas se da después del retiro de la Sección 22 del plantón instalado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde permaneció durante varias semanas en medio del Mundial 2026.

¿Dónde será la movilización de la CNTE en CDMX este 16 de julio?

De acuerdo con la convocatoria difundida por la organización, la movilización de la CNTE se realizará el 16 de julio de 2026, a las 09:00 horas, en las oficinas de la Coordinación General de Recursos Humanos (CGRH), ubicadas en Isabel la Católica número 165, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

La organización también pidió a los asistentes acudir con carteles alusivos a sus demandas. Hasta el momento, la CNTE no ha informado si realizará marchas adicionales o bloqueos en otros puntos de la capital.