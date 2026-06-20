La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) puso fin a la huelga nacional este sábado 20 de junio luego de semanas de movilizaciones y protestas en la Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con la información, el repliegue de la huelga nacional se da luego del consenso entre las secciones de la CNTE, quienes adelantaron que entrarán en una fase de reorganización para fortalecer la lucha.

“Hoy no nos vamos derrotados, nos vamos a un proceso de reorganización para fortalecer la unidad en las acciones sindicales y poder volver a otra jornada de lucha”. Filiberto Frausto, líder de la CNTE

La CNTE pone fin a la huelga nacional tras semanas de movilizaciones (Captura de pantalla)

CNTE declara el fin a la huelga nacional tras semanas de movilizaciones

Este sábado 20 de junio, la CNTE convocó a una conferencia de prensa para anunciar el cese de las movilizaciones y la huelga nacional en CDMX, por lo que el magisterio volverá a sus entidades.

Filiberto Frausto, líder de la CNTE, declaró que su protesta evidenció la insensibilidad de las autoridades frente a los grupos sociales: maestros, estudiantes, madres buscadores, agricultores y más.

🚨El profesor Filiberto Frausto, líder de la CNTE, declaró la conclusión de la etapa de la huelga nacional y la entrada a una “nueva fase de lucha”.



Ulises Soriano vía @Radio_Formula. pic.twitter.com/mpnbKQJScK — Azucena Uresti (@azucenau) June 20, 2026

Pese al fin de la huelga nacional, la CNTE adelantó que solo será un proceso de reorganización para regresar a la lucha hasta alcanzar la abrogación de la Ley ISSSTE 2007.

Además de lo anterior, el magisterio exige: