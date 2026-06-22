La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aclaró cuál será el destino de los 800 millones de pesos destinados a Oaxaca, luego del acuerdo firmado entre la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Durante la conferencia mañanera del pueblo de este lunes 22 de junio de 2026, la mandataria federal enfatizó que dichos recursos no serán entregados de manera directa al sindicato, sino que estarán dirigidos a fortalecer la educación de niñas, niños y adolescentes en Oaxaca.

“Primero, no se da ese dinero a la CNTE ni al sindicato. Las secciones sindicales, por contrato colectivo, pueden recibir recursos para la operación de los sindicatos, pero esos 800 millones no tienen absolutamente nada que ver con la CNTE. Es para la educación de las niñas y los niños en Oaxaca” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Las declaraciones de Sheinbaum surgen después del acuerdo alcanzado entre la SEP y la CNTE el pasado 17 de junio de 2026, mediante el cual el Gobierno de México se comprometió a destinar recursos para atender necesidades educativas y combatir el rezago en la entidad.

Sheinbaum explica en qué se invertirán los 800 millones de pesos en Oaxaca

La presidenta detalló que los 800 millones de pesos estarán enfocados en diversas acciones para fortalecer el sistema educativo de Oaxaca.

Entre los principales rubros de inversión se encuentran:

Creación de más plazas para docentes.

Mejoramiento de la infraestructura escolar.

Adquisición de equipo de cómputo.

Entrega de uniformes y útiles escolares.

“¿En qué se traduce? En un mayor número de plazas para maestros. Por ejemplo, en alguna región de Oaxaca donde no estén cubiertas todas las plazas docentes, los recursos podrán dirigirse ahí, en coordinación con la mesa tripartita. También se destinarán a mejoras para las escuelas. En años anteriores, por ejemplo, se acordó la entrega de computadoras e impresoras para los planteles que lo requerían” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Asimismo, Sheinbaum reiteró que los recursos serán canalizados directamente a las escuelas y no a través del sindicato.

“No se entregan al sindicato para que el sindicato los distribuya a las escuelas. Se entregan de manera directa a las escuelas”, subrayó.

Sheinbaum desmiente que los 800 millones de pesos sean para la CNTE

Ante versiones difundidas en algunos medios de comunicación sobre una supuesta entrega de recursos a la CNTE, la presidenta rechazó dicha interpretación y aseguró que se trata de información incorrecta.

“Está equivocada esta idea de que este recurso va para el sindicato. Eso es falso. Va para mejorar la educación en Oaxaca, va para mejorar la educación de los niños y niñas de Oaxaca” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

La mandataria reiteró que el objetivo de los 800 millones de pesos es fortalecer la educación pública en la entidad, reducir rezagos y mejorar las condiciones de aprendizaje de miles de estudiantes oaxaqueños.