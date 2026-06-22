La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) levantó el plantón que mantenía en inmediaciones del Zócalo de la CDMX para regresar a sus centros de trabajo y concluir el ciclo escolar.

“Estamos entrando en una etapa de reorganización como CNTE. Lo determinó nuestra Asamblea Nacional Representativa para valorar la perspectiva del movimiento, porque nuestras demandas centrales siguen vigentes dado que no hay una respuesta por parte de la Federación (...) Sí, es por el cierre del ciclo escolar” José Altamirano, integrante de la Comisión Política de la Sección 22 de Oaxaca de la CNTE

José Altamirano, integrante de la Comisión Política de la Sección 22 de Oaxaca, explicó que la decisión responde a la reorganización del movimiento y negó que el acuerdo de 800 millones de pesos con la SEP sea resultado de chantaje.

Los recursos se destinarán a infraestructura, personal y condiciones de aprendizaje, indicó en entrevista con Azucena Uresti.

CNTE niega chantaje al Gobierno por acuerdo de 800 millones de pesos para Oaxaca

José Altamirano rechazó que la firma del acuerdo para destinar 800 millones de pesos a la educación en Oaxaca haya sido resultado de un chantaje de la CNTE al Gobierno federal a cambio de levantar el plantón en el Zócalo.

Aseguró que los recursos estarán dirigidos a atender necesidades educativas prioritarias en la entidad, entre ellas:

Contratación de personal de apoyo y asistencia a la educación.

Mejoramiento de aulas e infraestructura escolar.

Fortalecimiento de las condiciones de aprendizaje para los estudiantes.

El integrante de la Sección 22 insistió en que el dinero no será destinado al magisterio ni a dirigentes sindicales, sino que forma parte de los acuerdos alcanzados en una mesa tripartita en Oaxaca.

“Son dos cosas diferentes. Necesitamos docentes, personal de apoyo y asistencia a la educación; necesitamos mejores condiciones en las aulas respecto a infraestructura y mejores condiciones para los estudiantes. Eso tiene que ver con el rezago educativo. Ese recurso económico va destinado a ello, no es para los docentes, no es para la cúpula magisterial y es resultado de una mesa tripartita de Oaxaca” José Altamirano, integrante de la Comisión Política de la Sección 22 de Oaxaca de la CNTE

CNTE afirma que los 800 millones para Oaxaca ya estaban sobre la mesa desde hace semanas

Altamirano también aseguró que la propuesta del Gobierno federal para destinar hasta 800 millones de pesos a la educación en Oaxaca no surgió como consecuencia del levantamiento del plantón, sino que formaba parte de las negociaciones desde semanas atrás.

Según explicó, el ofrecimiento ya se encontraba dentro de las mesas de diálogo entre la SEP y la CNTE desde hace al menos tres semanas, por lo que rechazó que se trate de una concesión obtenida a cambio de concluir la protesta.

“Desde hace tres semanas esos 800 millones ya estaban, y repito, no es para el magisterio” José Altamirano, integrante de la Comisión Política de la Sección 22 de Oaxaca de la CNTE

Por ello, reiteró que la decisión de retirar el plantón del Zócalo responde al cierre del ciclo escolar en Oaxaca y a la necesidad de reorganizar al movimiento para definir sus próximas acciones.