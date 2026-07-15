La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció nueva marcha en la CDMX (Ciudad de México) para el próximo 16 de julio a las 9:00 horas.

De acuerdo con el boletín compartido en redes sociales, la Sección 9 de la CNTE llama a protestar en la Coordinación General de Recursos Humanos (CGRH) en Isabel la Católica 165.

La nueva marcha de la CNTE en CDMX es bajo la consigna de falta de cumplimiento en sus acuerdos con la Secretaría de Educación Pública (SEP).

CNTE anuncia marcha en CDMX para el 16 de julio

“¡Vamos a la movilización!”: la CNTE hizo un llamado a marchar el próximo 16 de julio 2026 a las 9:00 horas en las oficinas de la CGRH en CDMX.

Aunque no mencionan si se moverán hacia el Zócalo o algún otro destino, las secciones 9, 10 y 22 de la CNTE pidieron llevar carteles con sus demandas para la justicia laboral.

Y es que acusan, la marcha en CDMX será consecuencia de un incumplimiento a los acuerdos firmados en la mesa tripartita con la SEP y la Autoridad Educativa Federal de la CDMX.

CNTE volverá a marchar el 16 de julio en CDMX (CNTE)

Derivado de la marcha de la CNTE en CDMX, varias vialidades podrían verse afectadas en las inmediaciones de la CGRH:

Isabel La Católica

Avenida Fray Servando Teresa de Mier

Chimalpopoca

De extenderse la manifestación, podría provocar complicaciones viales también en José María Izazaga, Diagonal 20 de Noviembre o incluso el Eje Central.

CNTE acusa a la SEP y AEFCM de incumplir los acuerdos de su minuta

Aunque la CNTE no dio a conocer los acuerdos que la SEP y AEFCM habrían incumplido, sí señalan que fueron los firmados en su mesa tripartita el 19 de junio 2026.

Acorde con los mismos, la SEP y AEFCM acordaron integrar expedientes para otorgar 240 becas, además de que se realizarían ajustes para los recursos presupuestales.

Asimismo, con la SEP tendrían una reunión de seguimiento, entre el 22 y 26 de junio, la cual no señalan si se llevaron a cabo.

Finalmente, la CNTE habría acordado con la SEP mejorar las condiciones económicas de los maestros, personal de apoyo o asistentes, por lo que la AEFCM buscaría la homologación.