Claudia Sheinbaum evitó pronunciarse sobre el nuevo llamado de la Sección 9 de la CNTE para realizar movilizaciones en la Ciudad de México este 16 de julio de 2026.

“Ya, ya hablé de eso, ya” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Al ser cuestionada en la mañanera del 15 de julio de 2026, la presidenta de México respondió brevemente: “Ya, ya hablé de eso, ya”.

Aunque en días previos Claudia Sheinbaum reiteró que su gobierno no recurrirá a la represión, subrayó que el diálogo con el magisterio permanece abierto.

La CNTE exige la abrogación de la Ley del ISSSTE y otras demandas históricas.

Sección 9 de la CNTE anuncia movilización para el 16 de julio en el Centro Histórico de la CDMX

Tras una pausa en sus protestas en la capital, la Sección 9 de la CNTE anunció una nueva movilización para este jueves 16 de julio de 2026 en la Ciudad de México.

De acuerdo con la convocatoria del magisterio, las actividades iniciarán a las 9:00 horas con una concentración frente a las oficinas de la Coordinación General de Recursos Humanos (CGRH), ubicadas en Isabel la Católica número 165, en la alcaldía Cuauhtémoc.

La CNTE sostiene que, pese a las mesas de diálogo con el Gobierno federal y la Secretaría de Educación Pública (SEP), continúan sin atenderse demandas históricas del gremio, entre ellas la abrogación de la Ley del ISSSTE.

Sheinbaum reitera que no habrá represión contra las protestas de la CNTE

Aunque este miércoles Claudia Sheinbaum evitó profundizar sobre las nuevas movilizaciones de la CNTE, un día antes reiteró que su gobierno no recurrirá a la represión para atender las manifestaciones del magisterio.

La presidenta también afirmó que las protestas de la CNTE no representan una pérdida de respaldo ciudadano hacia su administración y aseguró que el diálogo con los docentes permanece abierto.