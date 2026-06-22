Emilio Montero Pérez, director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), reconoció que será “muy complejo” recuperar los días de clases perdidos tras la movilización de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la Ciudad de México.

Durante una conferencia de prensa, el funcionario fue cuestionado sobre el regreso del magisterio oaxaqueño a las aulas para concluir el ciclo escolar 2025-2026, luego de varias semanas de paro de actividades.

“Es un tema que está a la vista de todos. Es una pregunta obligada después de cada culminación de una jornada de lucha del magisterio oaxaqueño. La palabra es: complejo” Emilio Montero Pérez, director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca

Montero Pérez explicó que las autoridades educativas han planteado en distintas ocasiones la posibilidad de recuperar los días perdidos; sin embargo, reconoció que la duración de la suspensión de actividades dificulta alcanzar ese objetivo.

“Se hace el planteamiento a la dirigencia y a los maestros. Siempre tratamos de que se puedan recuperar los días perdidos, pero después de varias semanas de suspensión de actividades por esta jornada sindical, la conclusión es que resulta muy complejo” Emilio Montero Pérez, director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca

🔴“Muy complejo”: así calificó Emilio Montero Pérez, titular del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, el recuperar los días perdidos tras las semanas de suspensión de clases por las protestas de la CNTE.

pic.twitter.com/K1iXZaQd2D — Azucena Uresti (@azucenau) June 22, 2026

¿Cuándo regresó a clases la CNTE de la Sección 22 de Oaxaca?

La Sección 22 de la CNTE retomó clases este lunes 22 de junio de 2026, a pocos días de concluir el ciclo escolar 2025-2026.

Con ello, más de un millón de estudiantes volvieron a las aulas tras casi un mes de movilizaciones magisteriales.

Luego de una consulta interna entre sus bases, los docentes acordaron levantar el plantón que mantenían en el Zócalo de la Ciudad de México y regresar a las cerca de 13 mil escuelas de la entidad para finalizar las actividades académicas.

El retorno a las aulas ocurre después de que la CNTE y la Secretaría de Educación Pública (SEP) alcanzaran acuerdos relacionados con recursos destinados al rezago educativo en Oaxaca, entre ellos una bolsa de 800 millones de pesos.

Pese a este regreso a clases de la Coordinadora advierte que no significa que sus demandas como la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 hayan sido resueltas.

¿Cuándo terminarán las clases en Oaxaca? La CNTE mantiene un calendario alternativo

La CNTE en Oaxaca prevé concluir el ciclo escolar el próximo 7 de julio de 2026, de acuerdo con su calendario alternativo.

No obstante, todavía no existe certeza sobre la posibilidad de recuperar completamente los contenidos afectados por la suspensión de clases.

Por su parte, el calendario oficial de la SEP establece que el ciclo escolar 2025-2026 concluirá el 15 de julio de 2026.

El calendario alternativo del magisterio oaxaqueño inició el 25 de agosto de 2025 y contempla 200 días laborales, mientras que el calendario oficial de la SEP arrancó el 1 de septiembre de 2025.

Con el regreso de los docentes a las aulas y la fecha de cierre proyectada para el 7 de julio, la Sección 22 dispondrá de aproximadamente 12 días hábiles para reforzar contenidos, aplicar evaluaciones y realizar las actividades administrativas de fin de ciclo escolar.