La Comisión Nacional de Búsqueda ha emitido una ficha para localizar a Tayron Paredes Gamboa, músico desaparecido en el Estado de México (Edomex); te decimos quién es.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, el músico Tayron Paredes Gamboa fue visto por última vez el pasado 19 de septiembre en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Edomex.

¿Quién es Tayron Paredes Gamboa?

Tayron Paredes Gamboa es un músico originario de Venezuela que recientemente fue señalado como desaparecido.

¿Qué edad tiene Tayron Paredes Gamboa?

Tayron Paredes Gamboa tiene 27 años de edad.

¿Qué signo zodiacal es Tayron Paredes Gamboa?

Dado que Tayron Paredes Gamboa nació el 28 de octubre, su signo zodiacal es Escorpio.

¿Tayron Paredes Gamboa está casado?

De acuerdo con sus redes sociales, Tayron Paredes Gamboa tiene una relación con Sheila Osorio.

¿Tayron Paredes Gamboa tiene hijos?

Tayron Paredes Gamboa tendría un hijo.

¿Qué estudió Tayron Paredes Gamboa?

La trayectoria académica de Tayron Paredes Gamboa no es conocida.

¿Cuál es la trayectoria de Tayron Paredes Gamboa?

De acuerdo con la información, Tayron Paredes Gamboa es DJ y trabajaba como repartidos en plataformas digitales hasta su desaparición.

La Comisión Nacional de Búsquedas emitió una ficha para encontrar a Tayron Paredes Gamboa, músico venezolano, que desapareció en Edomex el pasado 19 de septiembre.

De acuerdo con la información, Tayron Paredes Gamboa se trasladaba en motocicleta y el último mensaje que compartió con su familia es que estaba “en medio del monte”.

Ya que Tayron Paredes Gambo trabajaba como repartidor, él le habría dicho a su familia que la ubicación de entrega no le daba confianza y desde entonces no se sabe nada de él.