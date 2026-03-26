Lilly Téllez y Saúl Monreal tienen un encontronazo durante el debate del Plan B de la reforma electoral en el Senado.

Esto luego de que la senadora panista Lilly Téllez acusó directamente al senador de Morena Saúl Monreal de tener vínculos con el narcotráfico, llamándolo “narcopolítico”.

Así fue la pelea entre Lilly Téllez y Saúl Monreal durante el debate del Plan B de la reforma electoral

La discusión en el Senado del Plan B de la reforma electoral estuvo marcado por la confrontación entre Lilly Téllez y Saúl Monreal.

El conflicto comenzó cuando Lilly Téllez acusó directamente a Saúl Monreal de ser un “narcopolítico”.

Ante las acusaciones en su contra, Saúl Monreal no se quedó callado y le pidió a Lilly Téllez que demostrará sus acusaciones o que renunciará del Senado.

“Demuéstreme que soy un narco y se lo demuestro yo, no tiene derecho a acusar, demuéstremelo en las instancias jurídicas, no voy a permitir que me esté acusando de eso” Saúl Monreal

Mientras que grababa con su teléfono, Lilly Téllez siguió señalando a Saúl Monreal de estar ligado con el crimen organizado.

Como parte de la discusión, la panista agregó: “Usted es un asqueroso narcotraficante”, mientras que Monreal le exigía que demostrara sus afirmaciones.

Entre gritos, Saúl Monreal acusó a Lilly Téllez de ser una “hipócrita, farsante”

“No somos eso, no se equivoqué, usted es una hipócrita, es una farsante (…) No voy a permitir eso, demuéstreme y la reto, la reto a que si no lo demuestra se va a retractar, usted una farsante (...) Si no me demuestra, se va del Senado, se va del Senado, se va del Senado, pues si es muy fácil decir narco” Saúl Monreal

Tras pelea entre Lilly Téllez y Saúl Monreal, la Mesa Directiva del Senado decretó un receso

La presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, pidió orden en el Pleno y le solicitó a Saúl Monreal “no caer en provocaciones”.

Sin embargo, el enfrentamiento entre ambos legisladores escaló hasta el punto en que Laura Itzel Castillo decretó un receso de 10 minutos para intentar restablecer el orden.

Hasta el momento Lilly Téllez no subió el video a sus redes sociales y tampoco abordó el episodio en las publicaciones sobre el Plan B.

Finalmente, el Pleno del Senado aprobó en lo general el dictamen del Plan B con 87 votos a favor y 41 en contra.