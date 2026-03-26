El pleno del Senado de la República aprobó por mayoría el miércoles 25 de marzo de 2026 en lo general el denominado Plan B de la reforma electoral.
Con 87 votos a favor en lo general, el Plan B será ahora discutido en lo particular, toda vez que no existe un acuerdo total para aprobar todos los puntos contenidos en el dictamen.
Plan B de la reforma electoral fue aprobado en lo general por el Senado
Fue con mayoría de 87 votos a favor y 41 en contra que quedó aprobado en lo general por el Senado el Plan B de la reforma electoral de la presidenta Sheinbaum.
El dictamen fue aprobado con los votos de las bancadas de Morena, PVEM y PT, mientras que el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano reafirmaron su postura en contra del proyecto.
Pese a esto, la discusión continuará en lo particular, toda vez que el Partido Verde y PT cuestionan los cambios referentes a la revocación de mandato, mismos que señalan no apoyarán durante dicha discusión.
Los puntos clave del Plan B de la reforma electoral
La presidenta Claudia Sheinbaum aseveró que el Plan B tiene como objetivo fundamental reducir los costos administrativos de la democracia y fortalecer la vigilancia sobre los recursos destinados a partidos y funcionarios.
De tal manera, las propuestas clave del Plan B señalan lo siguiente:
- Reducción del gasto municipal: Limitar el número de regidurías (de 7 a un máximo de 15) y que solo haya una sindicatura por municipio.
- Límites presupuestales legislativos: Los Congresos locales tendrían un límite de gasto del 0.70% del presupuesto estatal.
- Revocación de mandato: Busca que este proceso se realice el primer domingo de junio, ya sea al tercer o cuarto año de gobierno.
- Agilización del conteo electoral: El cómputo de la elección federal se llevaría a cabo de manera inmediata tras la llegada del primer paquete electoral, y no hasta el miércoles siguiente a la jornada.
- Fiscalización: Acuerdos con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para auditar a partidos y candidatos.