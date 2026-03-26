El pleno del Senado de la República aprobó por mayoría el miércoles 25 de marzo de 2026 en lo general el denominado Plan B de la reforma electoral.

Con 87 votos a favor en lo general, el Plan B será ahora discutido en lo particular, toda vez que no existe un acuerdo total para aprobar todos los puntos contenidos en el dictamen.

Plan B de la reforma electoral fue aprobado en lo general por el Senado

Fue con mayoría de 87 votos a favor y 41 en contra que quedó aprobado en lo general por el Senado el Plan B de la reforma electoral de la presidenta Sheinbaum.

El dictamen fue aprobado con los votos de las bancadas de Morena, PVEM y PT, mientras que el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano reafirmaron su postura en contra del proyecto.

Pese a esto, la discusión continuará en lo particular, toda vez que el Partido Verde y PT cuestionan los cambios referentes a la revocación de mandato, mismos que señalan no apoyarán durante dicha discusión.

Senado analiza Plan B de la reforma electoral (Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais)

Los puntos clave del Plan B de la reforma electoral

La presidenta Claudia Sheinbaum aseveró que el Plan B tiene como objetivo fundamental reducir los costos administrativos de la democracia y fortalecer la vigilancia sobre los recursos destinados a partidos y funcionarios.

De tal manera, las propuestas clave del Plan B señalan lo siguiente: