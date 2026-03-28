Kenia López Rabadán mencionó que el Plan B de la reforma electoral podría discutirse en el pleno de la Cámara de Diputados el próximo 8 de abril, tras su revisión en comisiones.

La diputada del PAN aclaró que el dictamen del Senado menciona en su título la revocación de mandato, pero este sería un error, porque el artículo 35 fue desechado desde la cámara de origen.

Plan B podría llegar al pleno de la Cámara de Diputados el 8 de abril, señala Kenia López Rabadán (Cámara de Diputados)

Plan B podría llegar al pleno de la Cámara de Diputados el 8 de abril, señala Kenia López Rabadán

Durante una conferencia de prensa, Kenia López Rabadán, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, detalló que el Plan B llegaría al Pleno el miércoles 8 de abril.

La diputada destacó que las comisiones de Puntos Constitucionales y de Reforma Político-Electoral tendrán del 3 al 7 de abril, tentativamente, para analizar la iniciativa del Plan B.

Si el dictamen se resuelve en comisiones el día 7, se prevé que la discusión en el pleno de la Cámara de Diputados ocurra el miércoles 8 de abril, de no ser así, se podría extender hasta el jueves.

Cabe recordar que, de llegar al pleno el 8 de abril, solo revisará las reformas a los artículos 115, 116 y 134, pues el de la revocación de mandato fue retirado por el Senado del Plan B.