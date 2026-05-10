Irán presentó oficialmente su respuesta a la propuesta de paz impulsada por Estados Unidos para poner fin al conflicto que ya suma 10 semanas de enfrentamientos en Medio Oriente, de acuerdo con medios estatales iraníes.

La agencia oficial IRNA reportó que Teherán ya envió su postura sobre el plan promovido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aunque hasta ahora no se han revelado detalles del contenido de la respuesta.

¿Qué propone el plan de paz entre Estados Unidos e Irán?

Irán ha entregado su respuesta a la última propuesta de paz de Estados Unidos para terminar la guerra de 10 semanas, según la agencia estatal IRNA, aunque sin revelar detalles del contenido.

Cabe recordar que el conflicto iniciado el 28 de febrero de 2026 con ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, incluye bloqueos en el estrecho de Ormuz, que han disruptido el suministro global de petróleo y generado un alto costo humano y económico.

Aumenta el precio del petróleo por posible bloqueo en estrecho de Ormuz. (Eduardo Díaz/SDPNoticias)

La propuesta estadounidense de paz contempla que Irán permita nuevamente el libre tránsito por el estrecho de Ormuz, uno de los puntos clave para el comercio mundial de petróleo, mientras Washington levantaría gradualmente el bloqueo impuesto a puertos iraníes.

El acuerdo también abriría una nueva etapa de negociaciones para discutir temas como el programa nuclear iraní, sanciones económicas y seguridad regional.

Si bien Pakistán es quien media las negociaciones, los puntos centrales son el programa nuclear iraní, reapertura del estrecho, levantamiento de sanciones y garantías de seguridad, con un alto el fuego temporal en vigor pero frágil.

Sin embargo, autoridades iraníes han dejado claro en días recientes que no aceptarán presiones ni ultimátums de parte de Estados Unidos.

El gobierno estadounidense esperaba recibir la respuesta de Irán desde el viernes pasado, en medio de crecientes tensiones en el estrecho de Ormuz y ataques registrados en la región durante el fin de semana.

Aunque el envío de la respuesta representa un avance diplomático, todavía no existe confirmación de que ambas partes hayan alcanzado un acuerdo definitivo para terminar el conflicto.