El Senado dio luz verde al Plan B, aunque sin revocación de mandato, el quiebre vino del Partido del Trabajo; la senadora Lizeth Sánchez, explica su postura.

Lizeth Sánchez García, de 49 años de edad, quien presentó una reserva para eliminar la propuesta que buscaba adelantar la revocación de mandato para 2027, argumenta que de hacerlo “se corre el riesgo de distorsionar su sentido democrático”.

Esto porque se mezclarían los procesos de elección y de revocación de mandato en un mismo calendario electoral.

Para sustentar esta postura, argumenta:

Elección y Revocación de Mandato tienen propósitos opuestos. En sus palabras, la elección se da en el momento en el que la ciudadanía decide quién debe gobernar, mientras que la revocación de mandato es el instrumento para evaluar cómo está gobernando la persona que ya fue electa.

Pérdida de lógica propia: Al unificar estos procesos en las mismas fechas, se compromete la naturaleza y la lógica individual que cada uno debe conservar para funcionar correctamente como herramientas de la democracia.

Por este riesgo su propuesta se centró en eliminar las modificaciones al Artículo 35 Constitucional.

Su intervención en la sesión del 25 de marzo de 2026, fue exitosa. La asamblea aprobó la propuesta, lo que derivó en la supresión de las modificaciones.

Partido del Trabajo niega ruptura con Morena

Lizeth Sánchez reafirma que esta postura se da en el marco de la unidad de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, sostenida por Morena, Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo.

Así como reitera su respaldo a la iniciativa propuesta por Claudia Sheinbaum, recordando que el PT es una fuerza fundadora del movimiento de transformación, el cual destaca por la austeridad republicana y la eliminación de excesos.