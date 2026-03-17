La Secretaría de Gobernación (Segob) presentó lo que incluye el Plan B electoral sobre la revocación de mandato.

Aunque el Plan B aún no está aprobado, su envío al Congreso hoy 17 de marzo, llevó a que se mostrara lo que se desea reformar respecto a la revocación del mandato de la presidencia de México.

La revocación de mandato en el Plan B electoral

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Segob, informó en la mañanera del pueblo del 17 de marzo de 2026 lo que se incluyó en el Plan B de la reforma electoral respecto a la revocación de mandato, específicamente para la presidencia de México.

En el Plan B electoral que llegará al Congreso, se plantea que la revocación de mandato se realice entre el tercer o cuarto año del sexenio de la presidencia de México.

Compartiendo la fecha exacta, Rodríguez explicó que se planteó la fecha del primer domingo de junio.

Revocación de mandato en el caso de Claudia Sheinbaum, según el Plan B electoral

Ante la exposición de lo que incluye el Plan B electoral respecto a la revocación del mandato de la presidencia, Rodríguez explicó que está se podría solicitar desde la presidenta Claudia Sheinbaum.

Como un ejemplo de si esto llegara a suceder con Claudia Sheinbaum, señaló que la revocación del mandato se realizaría el 2027 o 2028, dependiendo el año en que se solicite esta revisión electoral.

Sin embargo, el Plan B electoral aún no es aprobado, pues -apenas- será hoy cuando se envíe al Congreso para su revisión y votación.