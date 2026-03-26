Claudia Sheinbaum destacó que el Plan B de la reforma electoral aprobado el 25 de marzo de 2026 busca disminuir privilegios y generar ahorros para destinarlos a salud, educación y programas sociales.

“Ayer se probaron dos proyectos muy importantes que nosotros enviamos, se aprobó el Plan B en la parte que tiene que ver con los privilegios. Es la parte que a nosotros nos importaba más. S aprobó lo principal que es diminuir privilegios, nosotros luchamos por acabar con el régimen de corrupción y privilegios” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

En la mañanera del 26 de marzo, la presidenta recordó que la iniciativa de reforma electoral elimina beneficios como seguros médicos y bonos para consejeros y magistrados, además de limitar el número de regidores en municipios y reducir gastos en el Senado y congresos estatales.

Sheinbaum evitó entrar en debate sobre la eliminación de la revocación de mandato de la iniciativa y aseguró que continuará impulsando la reducción de privilegios.

Sheinbaum destaca avance positivo del Plan B

Claudia Sheinbaum recordó lo aprobado bajo la idea de que los impuestos no se vayan para pagar seguros de gastos médicos o bonos a consejeros, magistrados y otro tipo de funcionarios de organismos electorales, instituciones judiciales y más.

“El recurso público no puede ir para aumentar la burocracia de manera artificial” Claudia Sheinbaum

La presidenta resaltó que con el Plan B se van a generar más ahorros destinados a salud, educación, programas de bienestar y más.

Recordó que el Plan B incluye que en los municipios que haya máximo 15 regidores o que los que tienen una cantidad menor no puedan crecer más.

También que se disminuya el gasto en el Senado porque “por senador es muy alto” y que congresos estatales no tengan presupuestos millonarios.

Dijo que van a seguir diminuyendo privilegios en el gobierno a fin de que no se desperdicien los recursos, como es parte de los objetivo de su movimiento.

Claudia Sheinbaum recordó que la diferencia del Plan A con el Plan B era que el segundo incluía reducción de recursos a partidos políticos, propuesta previamente rechazada, además del tema de cómo se eligen las candidaturas plurinominales.

La presidenta de México dijo que revisará si en otro momento nuevamente tiene la oportunidad de abordar el tema de combate a elecciones caras.