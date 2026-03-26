Laura Itzel Castillo, presidenta de la mesa directiva del Senado, destacó que Morena y Partido del Trabajo (PT) alcanzaron acuerdos claves, que llevaron a la aprobación del Plan B.

Pese a que la iniciativa en materia electoral sólo se aprobó de manera parcial, la senadora Laura Itzel Castillo destacó que el PT ha contribuido a la lucha de la Cuarta Transformación.

Laura Itzel Castillo destaca acuerdos clave entre Morena y PT tras aprobación del Plan B

Este miércoles 25 de marzo se aprobó en lo general el Plan B de la reforma electoral, sin embargo, el artículo 35 sobre la revocación de mandato no pasó para su revisión en la Cámara de Diputados.

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A la revocación de mandato le faltó el respaldo del PT, quien apoyó el Plan B en lo general, pero se reservó en lo particular, por lo que la reforma al artículo 35 constitucional fue desechada.

Tras la aprobación parcial del Plan B, la senadora Laura Itzel Castillo destacó que se construyeron consensos y acuerdo con los aliados en esta lucha para eliminar los privilegios electorales.

Durante su participación en tribuna, Alberto Anaya, coordinador del PT en el Senado, dijo que la alianza con Morena se sigue fortaleciendo, por lo que apoyarían el Plan B en lo general.