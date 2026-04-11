Arnoldo Armenta, líder juvenil del PVEM en Sonora, protagonizó una pelea con un mesero de la taquería de Carin León, El Coyote del Norte. El video ya circula en redes sociales.

Tras darse a conocer el video de la pelea ocurrida el pasado martes 7 de abril, el regidor de Cájeme, Fidel Covarrubias, salió a aclarar la situación, ya que también intervino en el altercado.

Líder del PVEM pelea con mesero en taquería de Carin León; fue captado en video

La noche del martes 7 de abril, en la taquería de Carin León se registró una pelea en la que habría participado el líder juvenil del PVEM en Sonora, Arnoldo Armenta.

De acuerdo con la versión inicial, Arnoldo Armenta se encontraba en un grupo junto a Fidel Covarrubias, cuando habría forcejeado con un mesero del lugar.

Lo que se señalaba es que el líder del PVEM intentó grabarlo, hecho que el trabajador rechazó, por lo que comenzaron a pelear por el celular de Arnoldo Armenta.

Derivado de esto, intervinieron tanto otros trabajadores de la taquería de Carin León, desde meseros hasta personal de seguridad, como Fidel Covarrubias y un tercer acompañante.

🟢🥊 PELEA EN RESTAURANTE DE CARIN LEÓN EN SONORA



Arnoldo Armenta, líder juvenil del PVEM, protagonizó un altercado con un mesero en un restaurante de Carin León en Sonora. La discusión escaló y requirió la intervención de seguridad. pic.twitter.com/f4mszsQ9Eg — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) April 10, 2026

De momento, el líder del PVEM en Sonora no ha emitido ninguna declaración sobre la pelea tras lo ocurrido, por lo que tampoco se sabe si estaba alcoholizado como mencionan.

Regidor del PVEM aclara pelea en taquería de Carin León

Pese a que la pelea ocurrió hace tres días, el video recién se viralizó, por lo que el también secretario organizacional del PVEM, Fidel Covarrubias, salió a aclarar lo ocurrido.

Fidel Covarrubias declaró que sí hubo una discusión, pero fue por la aclaración de su cuenta; sin mencionar de manera especifica el problema sobre la misma, sólo afirmó que el asunto se solucionó.

Tampoco explicó por qué se dio el forcejeo entre Arnoldo Armenta y el mesero de El Coyote del Norte, sólo que tanto su grupo como otros trabajadores intentaron separar la que definió como discusión leve.

Tras esto, el personal de la taquería de Carin León les pidió que se retiraran y a su salida descubrieron una unidad de la Policía Municipal de Hermosillo, a quienes aclararon los hechos.

Por lo mismo, Fidel Covarrubias descarta que hubiera detenidos o que los elementos tuvieran que intervenir en la pelea entre Arnoldo Armenta y un mesero de El Coyote del Norte.