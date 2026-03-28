La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, resaltó que no se puede retomar la revocación de mandato, a pesar de que la minuta del Plan B llegó con error en el título.

“Quiero informar y dejar absolutamente claro para la ciudadanía que esta minuta que fue remitida por el Senado, como se informó en el Pleno de la Cámara [..] no obstante, claramente, el título es erróneo”. Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

La minuta del Plan B de la reforma electoral llegó a la Cámara de Diputados la madrugada del jueves 26 de marzo; sin embargo, en lo particular se desechó la revocación de mandato.

Cámara de Diputados no puede discutir revocación de mandato: Kenia López Rabadán

Tras el error visto en la minuta turnada del Senado, Kenia López Rabadán aclaró que la Cámara de Diputados no puede discutir la revocación de mandato, ya que se desechó.

Explicó que si bien no está dentro de sus facultades el modificar el título de la minuta del Plan B, el error sería técnico y no con dolo, ya que el dictamen no incluye ya la revocación.

Asimismo, en la sesión en la que se leyó el título de la minuta, Kenia López Rabadán aclaró el resto de los artículos que se discutirán y en su caso aprobarán en la Cámara de Diputados.

Añadió que las comisiones de Puntos Constitucionales y de Reforma Político-Electoral elaborarán un dictamen con base en la iniciativa recibida, la cual se pondrá a discusión.

Sin embargo, las reformas a los artículos 115, 116 y 134 que plantea el Plan B no tienen relación con la revocación de mandato, como enfatizó Kenia López Rabadán.

Kenia López Rabadán estima que Plan B de la reforma electoral se discutirá el 8 de abril

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados estimó que la discusión del Plan B llegará al Pleno hasta el 8 de abril, de manera tentativa.

Kenia López Rabadán declaró que las comisiones tienen cinco días a partir de la elaboración del dictamen para conocerlo y proceder a su discusión; de momento no han citado a sesión.

Es posible que para el martes 7 de abril las comisiones unidas discutan el Plan B de la reforma electoral y, de aprobarse, haya sesión el 8 y 9 de abril en el Pleno.