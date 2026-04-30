La esperada película El Diablo viste a la Moda 2, secuela directa de la película estrenada en 2006 y que fue todo un éxito en el cine de las Chick Ficks, se estrena en los cines este 30 de abril de 2026.

Sin embargo, al ser ahora 20th Century Studios parte de Disney, se ha generando dudas entre los fans sobre si es que El Diablo viste a la Moda 2 incluye una escena postcréditos al estilo de otras franquicias como Marvel, Pixar y Disney.

¿Hay escena postcréditos en El Diablo viste a la Moda 2?

Este 30 de abril se estrena en todas las salas de cine la nueva película de El Diablo viste a la Moda 2, secuela directa de El Diablo viste a la Moda o The Devil Wears Prada con Anne Hathaway y Meryl Streep, una de las más esperadas para este 2026.

Y si bien muchos esperaban que, ahora al ser parte de Disney, El Diablo viste a la Moda 2 tuviera una escena postcrédito que indicara ya fuera una tercera entrega o incluso un spin off de alguno de los personajes icónicos de estas cintas.

Sin embargo, la respuesta es clara: la secuela protagonizada por Meryl Streep y Anne Hathaway, El Diablo viste a la Moda 2, no cuenta con ninguna escena adicional tras el final de la película.

El Diablo viste a la Moda 2 (20th Century Studios)

A diferencia de otras producciones modernas, El Diablo viste a la Moda 2 opta por un cierre tradicional, sin contenido oculto o adelantos después de los créditos.

Esto significa que puedes salir de la sala sin preocuparte por perderte alguna escena extra.

Hasta el momento, la historia de El Diablo viste a la Moda 2, concluye de forma definitiva dentro de su propio desarrollo narrativo, sin dejar pistas claras sobre futuras entregas o spin-offs.

La secuela, dirigida nuevamente por David Frankel, retoma la historia años después del filme original de 2006, mostrando la evolución del mundo de la moda y el periodismo en la era digital.

Con el regreso del elenco original y nuevos personajes, El Diablo viste a la Moda 2 apuesta por la nostalgia y un cierre completo, dejando fuera la tendencia de las escenas postcréditos que se ha popularizado en Hollywood en los últimos años.