Puede que el primer pago que Ricardo Salinas Pliego realizó al SAT le haya restado miles de millones de pesos a su cuenta bancaria, pero no lo dejó en ceros y tampoco lo imposibilitó para consentirse con un lujoso auto.

Hace unos momentos, Ricardo Salinas Pliego, de 70 años de edad, a través de la red social X, presumió su nueva adquisición pese a desplome de su fortuna, nada menos que un Ford Mustang Shelby GT500.

“Buenos días gente..¿listos para ir a trabajar”, citó. Ricardo Salinas Pliego

Posteriormente mostró el tablero e hizo rugir un poco al imponente auto deportivo. Sin más, te compartimos el breve video:

Buenos dias gente… ¿ya listos para salir a trabajar? 😎 pic.twitter.com/DE7lAR8Sam — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) February 3, 2026

¿Cuál es el precio del Ford Mustang Shelby GT500, el nuevo auto de Ricardo Salinas Pliego?

El Ford Mustang Shelby GT500 es sin duda el sueño hecho realidad de los amantes de autos deportivos como lo es Ricardo Salinas Pliego.

Este mustang, sin duda, es el más potente, tecnológico y rápido entre su categoría, por lo que su costo es alto.

Ford Mustang Shelby GT500 (FORD.MX)

Ricardo Salinas Pliego pagó por él cerca de $100,000 USD (alrededor de 1 millón 740 mil pesos). Cabe mencionar que el precio varía según la personalización y el mercado.

Cantidad que no representaría otro golpe a las finanzas del magnate, quien aún debe 21 mil 732 millones 267 mil 121 pesos al Servicio de Administración Tributaria.

Ricardo Salinas Pliego, Presidente de Grupo Salinas (Moisés Pablo Nava)

¿Qué hace diferente al Ford Mustang Shelby GT500 de otros autos deportivos?

El Ford Mustang Shelby GT50 se define como el auto deportivo más poderoso de la historia por lo que quien conduzca al heredero de la leyenda Cobra, vivirá la experiencia de ser un piloto profesional.