La jueza Aneshuarely Amarande Riojas Orozco fue suspendida temporalmente de su cargo tras fallo en caso de feminicidio de Maciel Alejandrina Sánchez Ronquillo.

Desde el 27 de abril, el nombre de Aneshuarely Amarande, Jueza Décimo Quinto de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México, ya no aparece en el sitio web del Órgano de Administración Judicial.

Por orden del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) hoy su lugar lo ocupa el secretario de acuerdos, Pablo Sánchez Martínez.

La medida se da a conocer a 19 días de que familiares de Sánchez Ronquillo se manifestaran para exigir la renuncia de la juzgadora Amarande Riojas Orozco.

Cabe mencionar que la juzgadora en materia penal de la Ciudad de México fue elegida por voto popular. Lleva siete meses como titular del órgano jurisdiccional.

Amarande Riojas (Amarande Riojas/ Instagram)

Fallo de Amarande Riojas en caso de feminicidio de Sánchez Ronquillo causó indignación

El TDJ no ha revelado la causa de la suspensión de Amarande Riojas; sin embargo, fuentes judiciales informaron a Reforma que la decisión se tomó con base al fallo que dictó en el caso del feminicidio de Maciel Alejandrina Sánchez Ronquillo.

Sánchez Ronquillo fue golpeada brutalmente al interior de su departamento ubicado en la colonia Álamos en la alcaldía Benito Juárez.

Su agresor le enterró un gancho en la garganta por lo que tuvo que ser hospitalizada de emergencia el 18 de marzo de 2019 y como consecuencia de sus lesiones, murió el 26 de abril de ese mismo año.

Maciel Alejandrina Sánchez Ronquillo, Víctima de feminicidio en 2019 (Especial)

Fue hasta el 30 de marzo de 2023 que la policía arrestó a su agresor. Mario Alberto Sabag Corona, pareja sentimental de la víctima, fue detenido en Culiacán, Sinaloa, por el presunto feminicidio de Sánchez Ronquillo.

Ingresó al Reclusorio Oriente, donde fue vinculado a proceso y le impusieron prisión preventiva justificada.

El 22 de mayo de ese año, el imputado presentó un amparo para llevar su proceso en prisión domiciliaria, con base en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que obliga a los jueces a revisar la prisión preventiva cuando el procesado cumple dos años de reclusión.

Por lo que el 23 de marzo de 2026, Aneshuarely Amarande concedió el amparo y prohibió volver a imponer prisión preventiva.

Por ello, el pasado 9 de abril familiares y amigos de la víctima se manifestaron bloqueando la Avenida Insurgentes Sur, a la altura de la sede de los Juzgados de Distrito en Materia Penal, para exigir la renuncia de la juzgadora.

Ese mismo día, Austria Pamela Valdez Sánchez, hija de la víctima, presentó una queja ante el TDJ contra Aneshuarely Amarande. Exigió su suspensión inmediata.