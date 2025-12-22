Zipacná Jesús Torres Ojeda fue designado como Fiscal General del Estado de Guerrero en abril de 2024, luego de ser elegido por mayoría de votos del Pleno del Congreso local. Su nombramiento ocurrió tras la remoción de la teniente coronel Sandra Luz Valdovinos Salmerón, en un contexto marcado por la crisis de seguridad en la entidad.

La terna de aspirantes fue enviada por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, luego de la revisión de 32 perfiles registrados durante el proceso legislativo llevado a cabo en sesión ordinaria del Congreso de Guerrero en 2024.

¿Quién es Zipacná Jesús Torres Ojeda?

Zipacná Jesús Torres Ojeda figuró dentro de la terna seleccionada por la gobernadora Evelyn Salgado para ocupar la titularidad de la Fiscalía General del Estado. Es militar retirado y abogado mexicano, originario de Acapulco, Guerrero.

Antes de su designación como fiscal, se desempeñó como vicefiscal de Investigación en la Fiscalía de Guerrero, además de contar con una trayectoria en el Ejército Mexicano, donde alcanzó el grado de coronel en justicia militar, con especialización en seguridad pública y derecho penal.

Su nombramiento generó diversas opiniones, ya que algunos sectores criticaron que se tratara de otro perfil con formación militar al frente de la Fiscalía estatal.

¿Qué edad tiene Zipacná Jesús Torres Ojeda?

Aunque no existe una declaración oficial, algunas fuentes señalan que Zipacná Jesús Torres Ojeda tiene 52 años, y que fue nombrado Fiscal General de Guerrero cuando tenía 51 años de edad.

¿Zipacná Jesús Torres Ojeda tiene esposa?

Zipacná Jesús Torres Ojeda mantiene su vida personal en estricta privacidad, por lo que no hay información pública sobre su estado civil o pareja.

¿Qué signo zodiacal es Zipacná Jesús Torres Ojeda?

En biografías y perfiles oficiales no se precisa su fecha de nacimiento, por lo que se desconoce el signo zodiacal de Zipacná Jesús Torres Ojeda.

¿Zipacná Jesús Torres Ojeda tiene hijos?

El Fiscal General de Guerrero no ha hecho pública información sobre su vida familiar, por lo que se desconoce si tiene hijos.

¿Qué estudió Zipacná Jesús Torres Ojeda?

Zipacná Jesús Torres Ojeda estudió la Licenciatura en Derecho en el Centro de Estudios Universitarios del Norte.

Cuenta con:

Maestrías en Derecho Penal y Derechos Humanos

Doctorado en Ciencias Penales o Alta Dirección

Especialidad en Derecho Penal por la Universidad Mexicana

¿En qué ha trabajado Zipacná Jesús Torres Ojeda?

Zipacná Jesús Torres Ojeda ha desarrollado su carrera principalmente en los ámbitos militar, jurídico y de seguridad pública.

Entre los cargos que ha desempeñado se encuentran: