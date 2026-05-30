El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) compartió un spot del segundo informe de la presidenta Claudia Sheinbaum y de fondo se escucha la canción “A mi manera”, interpretada por José José.

De acuerdo con la información, el segundo informe de rendición de cuentas de Sheinbaum se llevará a cabo este domingo 31 de mayo en el Monumento a la Revolución, a las 10:00 de la mañana.

Música de José José ambientaliza spot de Morena del segundo informe de Sheinbaum

Morena difundió un nuevo spot del segundo informe de la presidenta Sheinbaum, acompañado por la emblemática música del cantante mexicano José José, conocido como el “Príncipe de la Canción”.

Morena comparte spot del segundo informe de Sheinbaum con música de José José (Captura de pantalla)

El video muestra la vida de Claudia Sheinbaum desde niña, así como su trayectoria en los movimientos estudiantiles y sociales, hasta llegar al partido Morena y ganar la presidencia de México.

Asimismo, el spot resalta cómo la noticia de que Sheinbaum se convirtió en la primera mujer presidenta de México fue internacional y se retomó por medios de comunicación de todo el mundo.

El spot de Morena tiene de fondo la canción “A mi manera” de José José, versión en español del clásico francés Comme d’habitude y popularizada en inglés como My Way por Frank Sinatra.

Esta canción resalta el vivir intensamente y recorrer caminos sin fronteras, disfrutando de cada instante. El tema central de la melodía sería vivir bajo sus propias reglas, con amor y sencillez.