Rubén Moreira, coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, pidió que los titulares de la Secretaría de Marina (Semar) y Petróleos Mexicanos (Pemex) comparezcan por el derrame de petróleo en el Golfo de México.

De acuerdo con Rubén Moreira, los directivos deben explicar a la ciudadanía, de mana clara y abierta, cuáles son las acciones que se han emprendido por la Semar y Pemex para controlar el derrame petrolero.

Rubén Moreira pide a Semar y Pemex explicar las acciones emprendidas por el derrame de petróleo en Golfo de México

Rubén Moreira aseguró que los titulares de la Semar y Pemex, así como de la Secretaría de Medio Ambiente y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), deben comparecer públicamente por el derrame de petróleo en el Golfo de México.

Esto toda vez que la aparición de chapotote y manchas de hidrocarburo ya se han extendido por más de 600 kilómetros desde los estados de Veracruz y Tabasco.

El coordinador de los diputados del PRI aseveró que los titulares de dichas dependencias deben explicar detalladamente los protocolos y acciones de limpieza ejecutados hasta el momento para contener la emergencia.

Rubén Moreira calificó este hecho como una catástrofe energética de gran escala, la cual acusó al gobierno federal de intentar inicialmente restar importancia a la gravedad de este incidente.

El diputado tricolor manifestó que fueron ciudadanos residentes de las zonas afectadas quienes expusieron el derrame, toda vez que las autoridades federales demoraron en informar de la situación.

Ante ello, reiteró que dependencias como Semar, Pemex, Profepa, entre otras, deben explicar lo sucedido, debido a que pone en riesgo el equilibrio ecológico de una vasta región marítima de nuestro país.