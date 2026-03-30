A 28 días del derrame de petróleo que afectó las costas del Golfo de México, Rocío Nahle aseguró que no caerá en provocaciones ante las críticas recibidas por la crisis ambiental.

“El ataque sistemático es contra Veracruz, no contra mí [...] En el caso de una servidora, empezaron con el nado sincronizado, un nado sincronizado mediático contra Veracruz, no contra mí, nosotros, en contraparte, ven a Veracruz, las playas están limpias, se están limpiando”. Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz

La gobernadora de Veracruz señaló que las acusaciones forman parte de un ataque sistemático contra el estado y destacó que, pese a los señalamientos, la actividad turística no se detuvo durante Semana Santa.

Nahle subrayó que varias playas ya se encuentran limpias y que continúan los trabajos de remediación en Veracruz.

“El turismo está llegando”, dice Nahle para vacacionistas de Semana Santa

Una de las mayores preocupaciones en torno al derrame de hidrocarburos en Veracruz, fue en torno a cómo se vería afectado el turismo en vísperas de Semana Santa.

Y es que las costas veracruzanas son uno de los destinos con mayor afluencia de visitantes durante esta temporada vacacional.

Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz (PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM / Presidencia)

Al respecto, Rocío Nahle señaló que el turismo nunca dejó de llegar Veracruz, sumando el hecho de que el gobierno emitía campañas en las que invitaban a la población a visitar las playas y el estado.

A la par, la gobernadora dejó en claro que muchas de las playas se encuentran limpias y que otras siguen en proceso de limpieza.

Por su parte, Pemex anunció que Grupo Interinstitucional continúa en labores en el litoral sur de Veracruz.

“Playas listas y limpias para esta temporada vacacional”, se leía en las redes oficiales de Petróleos Mexicanos.

Finalmente, Nahle destacó que no caerá en provocaciones pese a las críticas e insultos en contra suya y de su gobierno.