Legisladores del PAN presentaron una denuncia ante la FGR (Fiscalía General de la República) por el derrame el el Golfo de México; acusan que autoridades han sido omisas.

“Desde Acción Nacional, no vamos a hacer de oídos sordos y pedimos que se llegue a las últimas consecuencias por eso estamos presentando esta denuncia para que no haya pretextos“. Daniel Chimal, diputado del PAN

Esta no es la primera denuncia interpuesta ante la FGR por el derrame del Golfo de México que ha afectado al menos tres estados, por lo que el PAN en Veracruz exige se atienda esta crisis ambiental.

Derrame de hidrocaburos en las costas de Veracruz (Prensa Greenpeace / Prensa Greenpeace)

PAN presenta denuncia ante la FGR por derrame en el Golfo de México

La tarde del lunes 30 de marzo, legisladores del PAN presentaron, en acompañamiento de activistas, una denuncia por el caso del derrame en el Golfo de México ante la FGR.

La denuncia del PAN busca que se encuentre a los responsables por el delito y omisión en contra del medio ambiente, y se impute a quienes resulten autores del derrame en el Golfo de México.

Los legisladores del PAN presentaron ante la FGR tanto chapopote como imágenes del derrame de hidrocarburos que han perjudicado las costas de Tabasco a Tamaulipas.

Y debido a lo que llamaron “oídos sordos” por la gravedad del derrame en el Golfo de México, el PAN también exige a la Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente (ASEA) aplique las sanciones correspondientes.

Así como el pronunciamiento de Profepa, pero en especial de Pemex, que acorde con los legisladores del PAN, son los principales responsables del derrame, ya sea por hecho u omisión.

PAN presenta denuncia por derrame en el Golfo de México (Daniel Chimal vía X)

PAN exige que derrame en el Golfo de México se declare como crisis ambiental

El diputado Federico Döring añadió que el derrame en el Golfo de México debería declararse como una emergencia, la cual buscarán que se sancione como corresponde.

Esto fue secundado por el PAN en Veracruz, quienes en conferencia de prensa señalaron que a casi un mes del derrame, se ha intentado minimizar la crisis que va más allá de lo ambiental.

El PAN en Veracruz señalaron que el derrame ha provocado una crisis tanto económica como social, ya que los habitantes de comunidades costeras dependen del mar y turismo.

Sin embargo, ambos sectores se han visto afectados por el derrame en el Golfo ese México, ya que se reporta la caída de turismo en pleno inicio de Semana Santa.