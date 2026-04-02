Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, felicitó y reconoció a Roberto Velasco ante su llegada como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

“Confiamos en que continuará su labor en defensa de la soberanía nacional y protección de nuestros connacionales”. Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación

Roberto Velasco asumirá el cargo como canciller debido a la salida de Juan Ramón de la Fuente el miércoles 1 de abril por problemas de salud, como confirmó la presidenta.

Anteriormente, Roberto Velasco, quien fungía como subsecretario de América del Norte, ya había sido encargado de despacho de la Cancillería; ahora se espera su ratificación en el Senado.

Rosa Icela Rodríguez reconoce a Roberto Velasco: continuará defensa de la soberanía en la SRE

En mensaje de redes sociales, Rosa Icela Rodríguez felicitó a Roberto Velasco por convertirse en el nuevo canciller, ya que confía en que continuará la labor de la defensa de la soberanía de México.

Rosa Icela Rodríguez felicita a Roberto Velasco y reconoce a Juan Ramón de la Fuente (Captura de pantalla)

Rosa Icela Rodríguez añadió a su vez que Roberto Velasco protegerá a los connacionales como lo ha hecho Juan Ramón de la Fuente desde que asumió el cargo el pasado 1 de octubre 2024.

Al respecto, Rosa Icela Rodríguez reconoció el gran trabajo que ha desempeñado Juan Ramón de la Fuente en la Cancillería de la República, así como su compromiso.

La titular de la Secretaría de Gobernación también compartió el mensaje de Claudia Sheinbaum con el nombramiento de Roberto Velasco, a quien definió como un joven experto en el servicio exterior.

Senado ya espera propuesta para ratificar a Roberto Velasco como titular de la Cancillería

A las felicitaciones por su nuevo cargo como titular de la SRE se sumaron integrantes del Senado, como la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo.

Mediante un mensaje también en redes sociales, la senadora destacó que ya esperan la propuesta de su nombramiento para que sea ratificado en el Pleno de la Cámara Alta.

Laura Itzel Castillo felicita a Roberto Velasco y reconoce a Juan Ramón de la Fuente (Captura de pantalla)

A dicho señalamiento se sumó el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) Ignacio Mier, quien añadió que ya conversó con Roberto Velasco para expresarle sus felicitaciones.

Ya que tiene la certeza de que Roberto Velasco dará garantía de una política exterior digna y eficaz, con su experiencia y visión de Estado, todo en beneficio de México.

Asimismo, Ignacio Mier declaró que ya esperan la solicitud de ratificación para que sea turnada a comisiones y posteriormente, discutirse en el Pleno del Senado.