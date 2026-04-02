Roberto Velasco compartió un mensaje con el que agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum por el respaldo que le extendió como nuevo titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

“Agradezco profundamente la confianza de la presidenta Claudia Sheinbaum por designarme como secretario de Relaciones Exteriores” Roberto Velasco

Por medio de un mensaje que publicó en redes, el funcionario federal manifestó su agradecimiento por ser nombrado como nuevo titular en reemplazo de Juan Ramón de la Fuente.

Además, Roberto Velasco garantizó que de ser ratificado, se va a enfocar en continuar con el trabajo de promoción de los intereses de México en todo el mundo.

Roberto Velasco agradece a Claudia Sheinbaum por su respaldo para ocupar la SRE

El 1 de abril de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció un movimiento de relevancia en su gabinete, debido a que informó que Roberto Velasco será el nuevo titular de la SRE.

Ante ello, quien antes de su designación se desempeñaba como subsecretario para América del Norte, compartió un mensaje con el que le extendió un agradecimiento a la presidenta de la República.

Roberto Velasco agradece a Sheinbaum (@r_velascoa/X)

En la publicación que hizo en X, Roberto Velasco expresó su gratitud con Claudia Sheinbaum por “la confianza” que le otorgó al nombrarlo como nuevo encargado de la política exterior.

De la misma forma, el nuevo titular de la SRE dedicó algunas palabras a Juan Ramón de la Fuente, pues le manifestó su más alta consideración y lo reconoció por el trabajo que realizó en el cargo.

Roberto Velasco se compromete a trabajar en favor de México

Al pronunciarse con un agradecimiento por el respaldo que Claudia Sheinbaum le otorgó para ocupar la SRE, Roberto Velasco se comprometió a seguir trabajando en favor de México.

En el mismo mensaje, el nuevo canciller indicó que si el Senado ratifica su nombramiento, trabajará bajo el liderazgo de la presidenta para promocionar los intereses de México a nivel mundial.

Roberto Velasco (Roberto Velasco Álvarez vía Facebook)

Además, Roberto Velasco aseveró que sobre todo se va a enfocar en mantener y fortalecer la defensa y protección de todos los mexicanos que así lo requieran en el exterior.

Cabe resaltar que de momento no se ha establecido una fecha para la posible ratificación, pues se espera que la propuesta de Claudia Sheinbaum se turne al Senado durante los siguientes días.