Juan Ramón de la Fuente dejó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) por problemas de salud, tras someterse a dos cirugías de columna y en espera de una posible tercera intervención.

Su salida, confirmada el 1 de abril de 2026, dio paso a Roberto Velasco como nuevo titular de la Cancillería.

Fuentes cercanas señalan que el excanciller y exrector podría reincorporarse a la vida académica en la UNAM una vez concluida su rehabilitación, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que seguirá colaborando con su gobierno.

Juan Ramón de la Fuente podría regresar a la UNAM tras dejar la Cancillería

De acuerdo con fuentes cercanas al también exrector para El Universal, Juan Ramón de la Fuente podría volver a la vida académica en la UNAM, una vez que se recupere de su espalda y tome rehabilitación.

Hasta el momento, esto no ha sido confirmado ni por la UNAM ni por Juan Ramón de la Fuente, quien para funcionarios de la SRE sólo mencionó el problema de columna y una posible tercera cirugía.

Juan Ramón de la Fuente sobre salida de la SRE (Captura de pantalla)

Por otra parte, en el video compartido por la presidenta Claudia Sheinbaum, la presidenta afirmó que Juan Ramón de la Fuente seguirá como parte del movimiento de la Transformación.

Además de que una vez realice la rehabilitación necesaria, regresaría, aunque no especificó si podría retomar la titularidad de la SRE o algún otro cargo dentro de su gabinete.

Sin embargo, Claudia Sheinbaum sí declaró que Juan Ramón de la Fuente seguirá ayudando a su gobierno en otros temas, debido al aprecio que le tiene y el trabajo que hizo al frente de la SRE.

Juan Ramón de la Fuente en la UNAM: así fue su paso por la institución previo ser canciller

Claudia Sheinbaum en su video también señaló que con Juan Ramón de la Fuente tuvo sus diferencias debido al movimiento estudiantil del 99, del que ella formaba parte mientras era rector.

Juan Ramón de la Fuente es egresado de la UNAM, como médico cirujano, aunque en 1985 se convirtió en docente para posteriormente convertirse en coordinador de investigación clínica.

Previo a llegar a Rectoría, Juan Ramón de la Fuente fue director de su facultad, de 1991 a 1994, para en 1999, convertirse en rector de la Máxima Casa de Estudios.

Referente al movimiento contra el alza de las cuotas de inscripción y provocó una huelga que duró diez meses, en la que Juan Ramón de la Fuente impulsó la resolución.

Juan Ramón de la Fuente podría regresar a la UNAM tras salida de la SRE (Cuartoscuro / Cuartoscuro)

Juan Ramón de la Fuente se despide de la SRE; confía en trabajo de Roberto Velasco

A su vez, Juan Ramón de la Fuente se despidió de la Cancillería en un último acto protocolario, en el cual agradeció a todos los funcionarios por su trabajo por la soberanía de México.

Acorde con la publicación de la SRE, Juan Ramón de la Fuente destacó el trabajo de su equipo por la defensa de los connacionales en el extranjero, esfuerzo que les pide, continúen realizando con Roberto Velasco.

Al respecto, Juan Ramón de la Fuente felicitó a Roberto Velasco por su nueva titularidad, ya que conoce su trabajo gracias a los años que laboraron juntos en la SRE.