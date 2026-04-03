Ignacio Mier respaldó la designación de Roberto Velasco como nuevo titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

“Como Presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, le he manifestado mi beneplácito por su designación como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores”. Ignacio Mier, coordinador de Morena en el Senado y presidente de la Jucopo

El nombramiento, realizado por la presidenta Claudia Sheinbaum tras la salida de Juan Ramón de la Fuente por motivos de salud, será analizado en comisiones y posteriormente votado en el Pleno.

El coordinador de Morena en el Senado y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), destacó que la incorporación de Roberto Velasco permitirá consolidar una diplomacia estratégica que proyecte a México con eficacia y dignidad internacional.

Mier externa beneplácito tras designación de Roberto Velasco como nuevo canciller de México

A través de sus redes sociales, Ignacio Mier externó su “beneplácito” tras la designación de Roberto Velasco como nuevo canciller de México.

Según señaló el presidente de la Jucopo en el Senado, será en próximos días cuando reciban la solicitud formal para su ratificación, misma que será analizada en comisiones y posteriormente sujeta a votación en el Pleno.

Ignacio Mier enfatizó que el nombramiento representa una oportunidad para consolidar una diplomacia que priorice los intereses de México bajo una perspectiva estratégica.

Según el senador, la incorporación de Velasco asegura una gestión institucional seria que permitirá a nuestro país proyectarse con dignidad y eficacia ante la comunidad internacional en los años venideros.

En este sentido, Mier recordó la colaboración estrecha que mantuvo con el nuevo titular de la SRE cuando fue designado ante el gobierno de Estados Unidos.

En aquel encuentro, ambos trabajaron en la implementación de medidas para salvaguardar el flujo de remesas de los mexicanos en el exterior, un esfuerzo que el morenista describió como un éxito técnico y un ejemplo de cómo la diplomacia estratégica puede generar victorias concretas para la ciudadanía.