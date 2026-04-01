Este miércoles 1 de abril de 2026, Juan Ramón de la Fuente dejó la titularidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) por motivos de salud, confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Juan Ramón me ha pedido que por razones de salud [..] deja la Secretaría de Relaciones Exteriores”. Claudia Sheinbaum, presidenta constitucional de México

Tras su salida, Roberto Velasco Álvarez, actual subsecretario para América del Norte, se convertirá en el nuevo canciller, cuya ratificación se daría en los próximos días.

Velasco ya había asumido funciones como encargado de despacho durante la recuperación de De la Fuente y, de ser ratificado, se convertiría en el canciller más joven de México desde 1940.

Claudia Sheinbaum confirma salida de Juan Ramón de la Fuente de la SRE

Mediante sus redes sociales, Claudia Sheinbaum confirmó que Juan Ramón de la Fuente deja la SRE, aunque el ahora excanciller seguirá apoyando al Gobierno Federal.

El Doctor Juan Ramón de la Fuente tomó la decisión de dejar el cargo de secretario de Relaciones Exteriores por motivos de salud. Es parte de nuestro proyecto y, cuando termine su rehabilitación, se reincorporará con nosotros en otra tarea.

He decidido proponer al Senado de la… pic.twitter.com/nxg1awheqi — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 1, 2026

Esto debido a que Juan Ramón de la Fuente forma parte del movimiento de Transformación y ha hecho un gran trabajo al frente de la SRE, la cual quedará en manos de Roberto Velasco.

Claudia Sheinbaum también resaltó la estrecha relación entre Juan Ramón de la Fuente y su relevo , lo cual fue confirmado por ambos funcionarios, ya que fueron un apoyo mutuo.

En su mensaje de despedida, Juan Ramón de la Fuente agradeció que Claudia Sheinbaum le permitiera formar parte de su gabinete al frente de la SRE.

Juan Ramón de la Fuente destacó en este tenor la distinción y responsabilidad ser canciller, que con el liderazgo de Claudia Sheinbaum han enfrentado los retos internacionales.

La renuncia de Juan Ramón de la Fuente por motivos de salud

Este miércoles 1 de abril de 2026, Juan Ramón de la Fuente deja la titularidad de la SRE por sus problemas de espalda, para realizar la correcta rehabilitación.

Al respecto, Juan Ramón de la Fuente declaró que el problema es delicado pese a haberse sometido a dos intervenciones quirúrgicas, por lo cual, para seguir activo, debe someterse a rehabilitación.

Juan Ramón de la Fuente deja la Cancillería; Roberto Velasco será el nuevo titular (Cuartoscuro / Mario Jasso)

La salida del funcionario, quien nació en 1951 y asumió el cargo bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, se produce en un contexto donde anteriormente se habían calificado estas versiones como simples rumores.

Fuentes oficiales señalaron con anterioridad que la decisión de De la Fuente, de 74 años de edad, responde a motivos de salud, versión ya confirmada.

A pesar de que meses atrás la presidenta Claudia Sheinbaum había desestimado los informes sobre la posible salida de De la Fuente, subrayando que realizaba un “muy buen trabajo” y era un hombre reconocido internacionalmente, las complicaciones de salud finalmente forzaron el relevo.

¿Quién es Roberto Velasco? Se perfila como sucesor de De la Fuente

Velasco, actual subsecretario para América del Norte, ya tiene experiencia al frente de la dependencia, habiendo fungido como encargado de despacho a finales de 2025 y principios de 2026 mientras el canciller se recuperaba de una cirugía de columna vertebral.

De ser ratificado como titular, Roberto Velasco se convertiría en el canciller más joven de México desde 1940, al contar con menos de 40 años de edad.

Su perfil destaca por ser un abogado con maestría en Políticas Públicas por la Universidad de Chicago y por su papel clave en negociaciones de alto nivel con el gobierno de Estados Unidos en materia de seguridad, migración y agua.