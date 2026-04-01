Juan Ramón de la Fuente, actual titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), podría dejar definitivamente su cargo por motivos de salud, lo que abriría paso a la formalización de Roberto Velasco Álvarez como nuevo canciller.

De la Fuente se ausentó temporalmente tras someterse a una cirugía de columna, periodo en el que Roberto Velasco ya asumió funciones como encargado de despacho.

De confirmarse, Velasco se convertiría en el ministro de Relaciones Exteriores más joven de México desde 1940, con amplia experiencia en negociaciones bilaterales.

Velasco podría ser el canciller más joven desde 1940

Roberto Velasco, quien se desempeña como subsecretario para América del Norte, cuenta con una trayectoria destacada en negociaciones bilaterales con Estados Unidos sobre seguridad, migración y agua.

De ser ratificado como canciller, Velasco, de menos de 40 años de edad, se convertiría en el ministro de relaciones exteriores más joven de México desde 1940.

Su perfil incluye estudios en la Universidad Iberoamericana y una maestría en Políticas Públicas por la Universidad de Chicago, además de haber sido pieza clave en las reuniones con el gobierno de Donald Trump.

Juan Ramón de la Fuente solicitaría licencia a la SRE por motivos de salud (Roberto Velasco vía X)

Salud de De la Fuente habría forzado el cambio en el gabinete de Sheinbaum

A pesar de que en meses anteriores la presidenta Claudia Sheinbaum había calificado como “rumores” las versiones sobre la salida de De la Fuente y defendido su “labor extraordinaria”, la situación de salud del funcionario parece haber forzado este cambio en el gabinete.

Previamente, Sheinbaum había destacado que De la Fuente es un hombre reconocido nacional e internacionalmente que estaba realizando un “muy buen trabajo”.

Velasco ya tiene experiencia previa al frente de la SRE, pues fungió como encargado de los asuntos de la dependencia a finales de 2025 y principios de 2026, mientras el canciller se recuperaba de su intervención quirúrgica.

Durante ese tiempo, la presidenta de México expresó sus buenos deseos para la recuperación de De la Fuente, subrayando la importancia de su papel en la diplomacia mexicana.