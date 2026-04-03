Desde el Senado de la República, la oposición adelantó que revisará la posible ratificación de Roberto Velasco para asumir la titularidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Partidos de oposición como el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN) señalaron que analizarán con detenimiento la propuesta del Ejecutivo federal, luego de la renuncia del canciller Juan Ramón de la Fuente por motivos de salud.

En tanto, Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado, aseguró que el órgano legislativo se mantiene a la espera de recibir formalmente la propuesta de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para iniciar el proceso correspondiente.

PRI advierte que no dará “cheque en blanco” a Roberto Velasco para la SRE

El coordinador de la bancada del PRI en el Senado, Manuel Añorve Baños, afirmó que su grupo parlamentario no otorgará un “cheque en blanco” a Roberto Velasco, por lo que revisarán con detenimiento su perfil antes de una eventual ratificación.

“Inclusive en su ratificación, el grupo parlamentario del PRI no va a entregar un cheque en blanco. Vamos a analizarlo” Manuel Añorve Baños, coordinador del PRI en el Senado

Senadores de oposición advirtieron que no darán un “cheque en blanco” para la ratificación de Roberto Velasco como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores ⚖️🏛️.#PorLaMañana con Sophía Henríquez (@sophiahenriquez) a nombre de Manuel Feregrino (@ConFeregrino). pic.twitter.com/pwSE8iQ5iC — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) April 3, 2026

El PRI también consideró que la SRE del gobierno de Claudia Sheinbaum no ha ofrecido los resultados esperados, especialmente frente a la gestión que encabezó Juan Ramón de la Fuente, quien —señalaron— generaba altas expectativas al frente de la diplomacia mexicana.

Además, criticaron que la cancillería no respondió con suficiente rapidez ante temas clave, como los aranceles impulsados por la administración de Donald Trump en Estados Unidos, así como en el manejo de la relación bilateral con ese país.

PAN pide analizar prioridades de política exterior de Roberto Velasco

Por su parte, el senador del PAN Marko Cortés afirmó que durante la eventual comparecencia de Roberto Velasco ante el Senado deberá presentar con claridad sus prioridades y estrategias de política exterior para México.

El legislador señaló que desde la bancada panista esperan que exista una visión de Estado que recupere el profesionalismo y la eficacia del servicio exterior mexicano.

Al igual que el PRI, el PAN insistió en que es necesario analizar el perfil de Roberto Velasco y definir con claridad la estrategia para fortalecer la relación bilateral entre México y Estados Unidos.