Claudia Sheinbaum confirmó a través de sus redes sociales, la licencia de Juan Ramón de la Fuente para pausar sus actividades como secretario de Relaciones Exteriores de México.

Claudia Sheinbaum revela la razón de la licencia de Juan Ramón de la Fuente a SRE

En su perfil de X -antes Twitter-, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que Juan Ramón de la Fuente solicitó una licencia para pausar sus actividades como secretario de Relaciones Exteriores de México.

Claudia Sheinbaum confirma licencia de Juan Ramón de la Fuente por cirugía (@Claudiashein / X )

Esto debido a una intervención quirúrgica pero, tal y como dio a conocer Claudia Sheinbaum, tras las semanas requeridas de descanso para Juan Ramón de la Fuente, él retomará sus funciones.

En lugar de Juan Ramón de la Fuente mientras este se encuentra de licencia por su intervención quirúrgica, Claudia Sheinbaum reveló que en su lugar, se quedará como encargado el subsecretario para América del Norte, Roberto VelAzco Álvarez.

Finalmente, en el breve comunicado lanzado por Claudia Sheinbaum, deseó una prota recuperación a Juan Ramón de la Fuente por su intervención quirúrgica, aunque no dio detalles de porqué la requirió.

Además, la presidenta recalcó la “labor extraordinaria” que ha realizado Juan Ramón de la Fuente como secretario de Relaciones Exteriores.

De momento no se ha brindado más información sobre el estado de salud de Juan Ramón de la Fuente o cuánto tiempo estará ausente de sus labores.