La jefa de gobierno Clara Brugada comparte plan ‘anti-gentrificación’ en el World Urban Forum tras el aumento de rentas, desplazamientos y desalojos.

Clara Brugada y funcionarios de la actual administración acudieron al World Urban Forum y durante el panel sobre desarrollo urbano, el secretario de Vivienda, Inti Muñoz Santini, habló de promover políticas de regulación de rentas y vivienda accesible.

Gobierno de la CDMX comparte plan ‘anti-gentrificación- en el World Urban Forum

Inti Muñoz Santini mencionó que hay que combatir la gentrificación y se debe priorizar el desarrollo urbano.

Por lo que es necesario que la vivienda no se debe ver como una “mercancía” y denunció que la financiarización inmobiliaria ha expulsado a comunidades de su entorno.

La CDMX proyecta 200 mil acciones de vivienda hacia 2030 y la reconstrucción de 22 mil viviendas afectadas por los sismos de 2017.

Clara Brugada reforzará lucha contra la extorsión en CDMX (Camila Ayala/Cuartoscuro / Camila Ayala Benabib)

Por otro lado, Clara Brugada vinculó la agenda urbana con desigualdad, género y derecho a la ciudad, por lo que llamó a “construir una alianza”.

“El derecho a la ciudad es el derecho también a no ser expulsado”, declaró la jefa de Gobierno de la CDMX.

La CDMX enfrenta desplazamientos y desalojos por la gentrificación

Clara Brugada planes que haya 200 mil viviendas para el final de su gestión en 2030 y su propuesta llega en medio del descontento de los ciudadanos por los desplazamientos en la CDMX.

Ante la demanda de vivienda por parte de extranjeros, el mercado inmobiliario ha aumentado sus costos al punto que los habitantes de la CDMX se ven forzados cambiar de vivienda o son desalojados de sus hogares.

Organizaciones vinculan la gentrificación acelerada como fenómeno del Mundial 2026 que realizará algunos partidos en la CDMX.

Ciudadanos han sido desalojados en los últimos meses de zonas como el Centro Histórico, por lo que comerciantes y activistas han protestado por la situación tras denunciar expulsiones forzadas de su entorno.