Roberto Velasco, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) acudió a la Cámara de Senadores para sostener una reunión con los legisladores.

Esta es la primera reunión del nuevo canciller tras la salida de Juan Ramón de la Fuente con la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado desde la designación de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Roberto Velasco se reúne con Jucopo del Senado como titular de la SRE

Roberto Velasco al Senado de la República la mañana del 7 de abril para sostener una reunión con los miembros de la Jucopo tras su designación como titular de la SRE.

Al llegar a la sala, saludó a los miembros de la junta; entre quienes lo recibieron con felicitaciones se encuentran:

Este martes, en la Junta de Coordinación Política del @senadomexicano, nos acompañó @r_velascoa. pic.twitter.com/CAfruP29cQ — Ignacio Mier Velazco (@NachoMierV) April 7, 2026

Cabe destacar que este martes 7 de abril el Senado recibió el oficio por el que la presidenta Claudia Sheinbaum nombra a Roberto Velasco Álvarez como el titular de la SRE.

Antes de su ratificación, el canciller debe comparecer ante el Senado conforme lo dicta la ley.

Ratificación de nombramiento de Roberto Velasco (@letroblesrosa/ X)

Una vez concluido este proceso, tomará formalmente posesión del cargo que dejó Juan Ramón de la Fuente por motivos de salud.