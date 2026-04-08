El Senado ratificó a Roberto Velasco Álvarez como nuevo canciller de México con 81 votos a favor y 30 en contra, confirmando la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Con 38 años de edad, Roberto Velasco sustituye a Juan Ramón de la Fuente, quien deja el cargo por motivos de salud.

Tras la votación en el pleno realizada el 8 de abril de 2026, tomó protesta como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

“El Senado de la República ratifica el nombramiento que la titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Roberto Velasco Álvarez como secretario de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos” Laura Itzel Castillo. Presidenta del Senado

La discusión en el Pleno reflejó diferencias entre partidos sobre la política exterior mexicana y los retos internacionales que enfrenta el país.

Roberto Velasco toma protesta como secretario de Relaciones Exteriores

Tras los votos de ratificación, Roberto Velasco tomó protesta ante el Senado como nuevo secretario de Relaciones Exteriores y recibió la constancia de su nombramiento.

Alejandro Murat destaca trayectoria de Roberto Velasco

Alejandro Murat, como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, dio conocer el dictamen aprobado con 17 votos a favor y 3 en contra en el que destacó su perfil.

En su participación tanto Partido del Trabajo (PT) como el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) coincidieron en que “México requiere una política exterior firme” ya que hay una agenda internacional especialmente sensible.

Noroña recurre a la paz mundial para pedir voto por Velasco

Gerardo Fernandez Noroña, de Morena, dijo que los senadores deberían estar a favor de la preservación de la paz mundial y ante los ataques de Israel contra Líbano deberían respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Noroña se molestó debido a que varios senadores recurrieron a mencionar el dictamen del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU en varias de las intervenciones.

PAN vota contra Roberto Velasco a pesar de reconocer la calidad de su perfil

El PAN, en voz de Francisco Javier Ramirez Acuña, dijo que su voto en contra se debe a que la política exterior no puede ser instrumento para justificar al gobierno en turno.

Agregó que “ratificar este nombramiento implicaría avalar una política exterior que evade responsabilidades… y que no actúa a la altura de los desafíos globales”.

Así lo dijo en su posicionamiento a pesar de reconocer la “calidad del propuesto” , en referencia a la formación y trayectoria de Velasco.

PRI se pone exigente y no dará un cheque en blanco a Roberto Velasco

La senadora Karla Guadalupe Toledo, a nombre del PRI, señaló que no darían un cheque en blanco a Roberto Velasco.

Cuestionó si habrá una corrección real de en la política exterior mexicana o se llegará tarde a los grandes temas.

La senadora no dejó pasar la posición de la SRE en la descalifico el informe de la un comité internacional ligado a la ONU sobre desaparición de personas.

En comisiones, los priistas Alejandro Moreno y Manuel Añorve dieron sus votos en contra.

Movimiento Ciudadano respalda nombramiento de Roberto Velasco

Movimiento Ciudadano, en voz de Alejandra Barrales, dijo que el nombramiento de Roberto Velasco es una oportunidad relevante para nuestro país por su perfil, formación y trayectoria

La senadora naranja resaltó el perfil de Velasco ante la renegociación del Tratado México, Estado Unidos, Canadá (T-MEC) y ante los abusos contra migrantes mexicanos en el marco de las redadas de la administración Trump.