La Cámara de Senadores ratificará este miércoles 8 de abril a Roberto Velasco como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, tras comparecer ante la comisión respectiva para sustentar su idoneidad conforme al artículo 76 constitucional.

Previo a la votación, Velasco se reunió con la Junta de Coordinación Política, donde escuchó planteamientos de todos los grupos parlamentarios.

Ignacio Mier destacó que el futuro canciller defenderá la postura del gobierno mexicano frente al informe de la ONU sobre desaparición forzada, al que calificó de impreciso.

Ignacio Mier felicita a Roberto Velasco y reconoce a Juan Ramón de la Fuente (Ignacio Mier)

Roberto Velasco se reúne con la Jucopo previo a su ratificación en la SRE

La comparecencia de Roberto Velasco tendrá el objetivo de sustentar su idoneidad, según establece el artículo 76 constitucional, antes de que el dictamen sea sometido a votación en el pleno.

El martes 7 de abril, el próximo titular de la SRE tuvo una reunión con los coordinadores de todos los grupos parlamentarios en la Jucopo, a fin de escuchar de manera plural los distintos planteamientos de las y los senadores.

Ignacio Mier resaltó que esta reunión con la Jucopo forma parte de una nueva dinámica de diálogo político para evaluar a los responsables de la política exterior.

“Fue una reunión de diálogo directo, abierto, sin ninguna cortapisa (…) es una de las funciones sustantivas del Senado, la evaluación de la política exterior” Ignacio Mier, presidente de la Jucopo

Senado ratificará a Roberto Velasco al frente de la SRE este miércoles (SRE)

Roberto Velasco defenderá postura del gobierno mexicano sobre el informe de desaparición forzada de la ONU

Durante estas conversaciones en la Jucopo, según señaló Ignacio Mier, Roberto Velasco habría criticado las conclusiones en el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU.

Velasco comentó que el informe no refleja la realidad del país, pues “incluso redefine el concepto de desaparición forzada para atribuirlo a una política de Estado, algo totalmente alejado de la realidad”.

En entrevista, Ignacio Mier dijo que el canciller defenderá esta postura del gobierno mexicano contra el informe de la ONU durante su comparecencia en el proceso de su ratificación por el Senado.