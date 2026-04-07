La propuesta de nombramiento de Roberto Velasco a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) fue recibida por el Senado de la República este martes 7 de abril.

Tras una reunión con miembros de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) se acordó la fecha de la comparecencia del nuevo canciller federal para su ratificación en el cargo.

Velasco comparecerá ante Senado para ratificación en SRE

Roberto Velasco comparecerá ante la comisión de Relaciones Exteriores, presidida por Alejandro Murat Hinojosa, el próximo miércoles 8 de abril para su ratificación en el cargo.

Esto luego de que la Secretaría de Gobernación enviara a la Cámara de Senadores el oficio número 100 sobre el nombramiento al frente de la SRE hecho por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Ratificación de nombramiento de Roberto Velasco (@letroblesrosa/ X)

De acuerdo con lo que dicta la constitución, Roberto Velasco deberá comparecer ante las y los senadores antes de que se le ratifique al frente de la SRE.

De acuerdo con Manuel Añorve, miembro de la comisión de Relaciones Exteriores, durante la reunión con la Jucopo que se sostuvo este martes 7 de abril con el canciller, se trataron temas importantes para la agenda nacional como:

Migración

T-MEC

Relación con Estados Unidos

Geopolítica en América Latina

Roberto Velasco se compromete a trabajar por los intereses de México en el mundo

Roberto Velasco, quien se desempeñaba como jefe de la Unidad para América del Norte, fue nombrado como nuevo titular de la SRE, el pasado 1 de abril por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Este encargo le fue dado ante la licencia de Juan Ramón de la Fuente del cargo por motivos de salud.

Tras el nombramiento presidencial, Roberto Velasco aseguró que trabajará “bajo el liderazgo de la presidenta” en la promoción de los intereses y protección de México y sus connacionales en todo el mundo.