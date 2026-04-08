Roberto Velasco Álvarez fue ratificado en comisiones del Senado como nuevo titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), quedando pendiente únicamente la votación en el Pleno este mismo 8 de abril.

“Queda entonces aprobado el dictamen por el que se ratifica el nombramiento expedido por el titular del poder ejecutivo federal a favor del ciudadano Roberto Velasco Álvarez como secretario de Relaciones Exteriores” Alejandro Murat. Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado

La Comisión de Relaciones Exteriores aprobó su nombramiento con 17 votos a favor y 3 en contra, provenientes de senadores del PAN y PRI.

De confirmarse en el Pleno, Velasco asumirá oficialmente la conducción de la política exterior mexicana, en un contexto marcado por retos diplomáticos y cooperación internacional.

PAN y PRI en contra de ratificación de Roberto Velasco

El senador Francisco Javier Ramírez Acuña adelantó que en la votación del Pleno todo el grupo parlamentario del PAN no acompañará el nombramiento de Roberto Velasco.

Ante ello, senadores y senadoras de Morena como Sasil de León lamentaron la situación debido a que dijeron, el compareciente respondió a los cuestionamientos del PAN sobre el tema de desaparecidos y fue sensible con las víctimas.

Senadores del PRI como Alejandro Moreno y Manuel Añorve también rechazaron el dictamen, quienes suman los únicos tres votos en contra.

Senadores que votaron a favor y encontra de Roberto Velasco

A favor

Alejandro Murat Sasil de León Alejandra Barrales Geovanna Bañuelos Karen Castrejon Cuahtémoc Ochoa Eugenio Segura Andrea Chavez Ricardo Sheffield Cecilia Guadiana Beatriz Sillva Robles Gutierrez Lorena Ivette Sanches San Pedro Ruth González Silva Manuel huerta Ladrón de Guevara Karina Isabel Ruiz Ruiz Higinio Martinez Francisco Chíguil Figueroa

Ello muestra que Movimiento Ciudadano ha dado su apoyo a Roberto Velasco.

En contra

Francisco Javier Rodríguez Acuña Alejandro Moreno Manuel Añorve

Lilly Téllez y las senadoras ausentes del PAN

Tres senadoras del PAN no tomaron asistencia en la comisión de Relaciones Exteriores del Senado, por lo que no se contabilizaron sus votos.

De hecho, Lilly Téllez anunció en sus redes sociales que faltaría al Senado este 8 de abril ya que se encuentra en Estados Unidos invitada por una organización.