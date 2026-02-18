Claudia Sheinbaum reveló que en la reforma electoral se ajustará los salarios de consejeros para que ninguno gane más que la presidenta.

Desde Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum destacó que aunque muchos de los consejeros se ampararon, la reforma electoral cambiará todo.

Claudia Sheinbaum adelantó que en la reforma electoral se planteará que los consejeros electorales no tengan sueldos mayores a los de la presidenta.

En su discurso, Claudia Sheinbaum recordó que muchos consejeros electorales se ampararon para que su sueldo no bajará.

“En la reforma electoral sí vamos a plantear pues que ahora sí los consejeros electorales no ganen más que la presidenta, porque muchos de ellos se ampararon” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum no quiso dar más detalles sobre esta situación, sin embargo compartió que la iniciativa de la reforma electoral se enviará en breve al Congreso de la Unión.

Durante la conferencia del 17 de febrero, Claudia Sheinbaum comentó que la iniciativa de reforma electoral será enviada la próxima semana a los legisladores.

Claudia Sheinbaum pide esperar ante falta de acuerdos en reforma electoral

Claudia Sheinbaum ya había adelantado que su iniciativa de reforma electoral tiene cuatro puntos esenciales:

Disminuir el costo de las elecciones Modificar la figura de representación proporcional Más representación de mexicanos en el extranjero Aumentar la democracia participativa

Al ser cuestionada sobre la falta de acuerdo entre los legisladores que evitaría que la reforma electoral alcanzará los votos necesarios, Claudia Sheinbaum pidió no adelantar nada.

“Vamos a esperar al día que enviemos la reforma, ahí ya platicamos de todo, no nos adelantemos” Claudia Sheinbaum

Las diferencias entre Morena y aliados se han dado por la reducción de representación proporcional, pues se propone que se disminuya de 200 a 100 los diputados plurinominales.

La reforma electoral requiere 334 votos, de lo contrario no podrá aprobarse.