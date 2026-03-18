La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, dio a conocer las fechas y requisitos para elegir a consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

De acuerdo con la convocatoria, los tres consejeros del INE que resulten elegidos desempeñarán el cargo por nueve años, del 4 de abril de 2026 al 3 de abril de 2035.

Cámara de Diputados (Rogelio Morales Ponce)

¿Cuáles son los requisitos para los aspirantes a consejeros del INE?

Entre los requisitos que deberán cumplir los aspirantes a consejeros del INE, se encuentran:

Entregar un ensayo de autoría propia en relación con la función estatal del INE y su contribución a la democracia

Tener más de 30 años de edad el día de la designación

No haber sido registrado como candidato a algún cargo de elección popular

No haber desempeñado cargo alguno de elección popular en los últimos cuatro años

No haber desempeñado algún cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político en los últimos cuatro años

No haber sido miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional durante el último proceso electoral federal ordinario

¿Cuándo se elegirán a los consejeros del INE?

Los interesados en ser consejeros del INE deberán entregar su documentación de manera digital del 23 al 25 de marzo de 2026, en el sitio INE 2026 de la página de la Cámara de Diputados.

Una vez hecho esto, a más tardar los tres consejeros del INE serán elegidos el 28 de abril, según detalla el calendario: