La presidenta Claudia Sheinbaum anunció en qué fecha presentará la reforma electoral en su conferencia mañanera.

El proyecto de reforma entregado por el comité electoral, será revisado por la presidenta antes de formalizar su presentación ante el Congreso de la Unión.

Reforma electoral será presentada el Día de la Bandera

De acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum, la reforma electoral se presentará de manera oficial en su conferencia mañanera el próximo martes 24 de febrero.

“El martes la voy a presentar. El martes de la próxima semana” Claudia Shienbuam

Es decir, la reforma electoral que entregará al Congreso para su discusión será revelada en Palacio Nacional en el marco del Día de la Bandera.

Reforma electoral que trascendió sería “viejo” pero no falso

Luego de que Claudia Sheinbaum asegurara que el documentó sobre la reforma electoral que circuló en redes sociales es falso, la periodista Leti Robles de la Rosa resaltó que este es más bien “viejo”..

El documento es uno de los primeros borradores para la reforma electoral, señaló la periodista, quien además aseguró que “no está lejos del definitivo”.

En este documento se puede ver que se proponía un total de 508 diputaciones; actualmente son 500, de los que 300 son electos.

La presidenta negó que esto se incluya en la reforma electoral que presentará el marte 24 de febrero.