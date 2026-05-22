Elementos de las policía de Jalisco y militares, lograron el rescate de un ciudadano estadounidense por el cual el Buró Federal de Investigaciones (FBI) había emitido una alerta de secuestro.

Sobre los hechos, los reportes establecen que la agencia del gobierno de Estados Unidos, activó una denuncia por la que se puso en marcha un operativo especial en la zona noreste del estado.

Como parte de las acciones, las autoridades conjuntas también consiguieron la detención de un sujeto de quien, se indica, estaría implicado en la privación ilegal de la libertad del ciudadano extranjero.

La mañana de viernes 22 de mayo de 2026, elementos de la Policía de Jalisco y fuerzas militares desplegaron un operativo especial en la zona serrana de los municipios de Ixtlahuacán del Río y Cuquío.

Durante el despliegue, las autoridades locales y estatales lograron el rescate de un ciudadano estadounidense que había sido secuestrado y por el cual el FBI había emitido una alerta y denuncia.

Durante las acciones, participaron elementos de diversas dependencias de seguridad tanto del estado de Jalisco, como del gobierno federal:

Unidad de Investigación Especializada en Secuestros y Extorsiones de Jalisco

Secretaría de Seguridad del Estado

Guardia Nacional

Secretaría de la Defensa Nacional

Al despliegue se sumaron aeronaves y equipos tácticos para rastrear la zona noreste considerada de difícil acceso, donde finalmente se localizó al ciudadano estadounidense en condiciones estables y sin lesiones.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad del ciudadano rescatado, ni se ha establecido con claridad el móvil de la privación ilegal de la libertad, manteniendo bajo reserva los detalles de la investigación en curso.

Detienen a uno por secuestro de estadounidense

Durante el operativo que permitió el rescate de un estadounidense en Jalisco, también fue detenido un sujeto señalado como presunto responsable del caso de privación ilegal de la libertad.

El individuo fue asegurado en la misma zona serrana de Ixtlahuacán del Río y Cuquío, donde se desplegó el operativo conjunto con apoyo de aeronaves y equipos tácticos de rastreo.

Detenido por secuestro de estadounidense en Jalisco (@FiscaliaJal/X)

La Fiscalía de Jalisco confirmó que el detenido quedó bajo disposición del Ministerio Público, mientras se integran las investigaciones para determinar su grado de participación y posibles vínculos con grupos criminales.

Fuentes oficiales señalaron que la región ya había sido identificada por la presencia de células dedicadas al secuestro y la extorsión, lo que refuerza la hipótesis de que el caso podría estar relacionado con dichos antecedentes.