El director del Sistema de Transporte Colectivo (STC), Adrián Rubalcava, anunció un cierre temporal de estaciones en el tramo de San Antonio Abad a Tasqueña en la Línea 2 del Metro CDMX.

“El tramo de San Antonio Abad a Tasqueña permanecerá sin servicio” Adrián Ruvalcaba. Director del STC.

A través de redes sociales, compartió un mensaje en el que resaltó que la suspensión del servicio en dicho tramo, va a iniciar durante la noche del 23 de mayo y terminará el lunes 25.

Cabe destacar que en su publicación, Adrián Rubalcava indicó que el cierre de estaciones se pondrá en marcha con el fin de agilizar los trabajos de rehabilitación que se ejecutan en la Línea 2 del Metro CDMX.

Estaciones de la Línea 2 del Metro CDMX cerrarán este fin de semana

A partir de las 20:00 horas de este sábado 23 de mayo, el STC suspenderá de forma temporal el servicio en el tramo de estaciones que corre de San Antonio Abad a Tasqueña de la Línea 2 del Metro CDMX.

Así lo informó el titular del organismo, Adrián Rubalcava, por medio de un mensaje en X, en el que refirió que el cierre de las siguientes estaciones, terminará el lunes 25 de mayo:

San Antonio Abad

Chabacano

Viaducto

Xola

Villa de Cortés

Nativitas

Portales

Ermita

General Anaya

Tasqueña

Ante los inconvenientes que causará el cierre temporal del tramo, Adrián Ruvalcaba resaltó que se va a habilitar un servicio gratuito de unidades de RTP que cubrirán la ruta en cuestión.

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Cierre de estaciones en la Línea 2 del Metro CDMX (@AdrianRubalcava/X )

Cierre de estaciones busca agilizar remodelaciones rumbo al Mundial 2026

Al informar sobre el cierre de las estaciones que forman parte del tramo San Antonio Abad a Tasqueña de la Línea 2 del Metro CDMX, el titular del STC explicó que la medida busca agilizar las remodelaciones que están en marcha.

Dichos trabajos iniciaron durante el mes de febrero y tienen como fecha límite de entrega el 31 de mayo de 2026, es decir 8 días desde la publicación de esta nota.

Lo anterior debido a que 11 días más tarde, el 11 de junio, se llevará a cabo la inauguración del Mundial de Futbol 2026 que tendrá como sede la CDMX.

De cara al certamen deportivo, el gobierno capitalino comenzó diversos trabajos de remodelación y rehabilitación para los cuales se invertirán mil 730 millones de pesos.

En las acciones se ejecutan trabajos que consisten en la renovación de pisos, muros, techumbres, plafones, escaleras y accesos peatonales, así como instalación de lámparas.