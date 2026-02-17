El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, aseguró que su bancada votará a favor de la reforma electoral, pero advirtió que conseguir la mayoría calificada será difícil.

Ricardo Monreal ve difícil conseguir la mayoría calificada para la reforma electoral

Aun cuando el Ejecutivo no ha presentado la propuesta de reforma electoral, Ricardo Monreal ya advirtió que conseguir la mayoría calificada para su aprobación no será una tarea sencilla.

Así lo dijo el coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados el 17 de febrero, al señalar que la presidenta Claudia Sheinbaum presentará una propuesta que ella considere conveniente.

Sin embargo, se dijo consciente de lo complicado que será reunir los votos necesarios para que se apruebe, pues dijo que de momento solo se puede garantizar el apoyo irrestricto de Morena.

#ReformaElectoral



➡️ Para mi será DIFÍCIL buscar los acuerdos para la MAYORÍA CALIFICADA pero MORENA la va a respaldar, señala @RicardoMonrealA pic.twitter.com/BaelQkhlgQ — Isabel Uribe (@Isa_Uribe) February 17, 2026

Al resaltar que su partido sí va a respaldar en todo sentido la propuesta que se presente, Ricardo Monreal admitió que en su papel como negociador legislativo, tendrá una tarea muy compleja al buscar la mayoría calificada.

Lo anterior debido a que tan solo un día antes, el 16 de febrero, Ricardo Monreal resaltó que los aliados de Morena, PT y Partido Verde, no son “incondicionales” y cada uno actúa de forma independiente.

Ricardo Monreal buscará trabajar con PT y Partido Verde para reforma electoral

Ante la posibilidad de que las bancadas del Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde no acompañen a Morena en su apoyo para la reforma electoral, Ricardo Monreal prometió que seguirá trabajando con ellos.

Sobre el tema, el coordinación del grupo parlamentario morenista, resaltó que si bien PT y Partido Verde son aliados de Morena, no son “incondicionales” a la causa de la Cuarta Transformación.

“Son posiciones respetables las de nuestros aliados. No son incondicionales ellos, cada uno tiene su propia independencia como partido y nosotros los respetamos” Ricardo Monreal

Por tal motivo, refirió que trabajará con ambos con la esperanza de que la misma Comisión Presidencial para la reforma electoral y la Secretaría de Gobernación hagan lo propio para convencer a los partidos.

Cabe destacar que tanto PT como el Partido Verde han expresado su inconformidad con la posibilidad de que la propuesta de reforma electoral incluya la eliminación de plurinominales y la reducción de presupuesto a partidos.

De no acompañar la iniciativa que aún no se ha presentado de manera formal, los aliados de Morena ocasionarían que no se alcancen los votos necesarios para la aprobación de la reforma, pues no se lograría la mayoría calificada.