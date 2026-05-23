El rechazo contra el decreto que busca reclasificar a Loreto, Baja California Sur ,como Parque Nacional sigue creciendo, pues la petición en Change.Org para revocar la medida suma más de un millón de firmas.

“Este decreto constituye un acto de política pública sin soporte ambiental explícito” Petición en Change.Org

De acuerdo con Nakawe Project, la organización impulsora de la petición, el decreto que pone en riesgo a las ballenas se ha configurado como un acto de política pública carente de sustento ambiental.

En respaldo a los señalamientos que se han realizado por los riesgos para el ecosistema en el que habitan las ballenas, se han emitido más de un millón 100 mil firmas para revertir la acción.

Buscan revertir decreto que afecta ballenas en Loretno con más de un millón de firmas

El 10 de abril de 2026, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) por medio del cual se reclasifica a Loreto como Parque Nacional y puerto de altura y cabotaje.

La acción emitida desde, despoja al puerto de su etiqueta oficial como Área Natural Protegida federal, por lo que organizaciones y activistas advierten por graves riesgos para las ballenas.

Por ello, la organización organización dedicada a la conservación marina en Baja California Sur, Nakawe Project, lanzó una petición en la plataforma Change.Org para revertir el decreto.

Petición en Change.Org contra decreto que pone riesgo a ballenas en Loreto (Change.Org)

Hasta el 23 de mayo, la petición que fue publicada 5 días después del decreto, suma más de un millón de firmas que buscan revertir la acción por el peligro que implica para las ballenas.

En especifico, hasta la publicación de esta nota la petición acumula un millón 103 mil 797 firmas, con lo cual ya superó de forma notable la meta original que se hab´ía fijado en solo 200 mil.

A pesar del impulso que ha recibido la petición, ninguna autoridad o funcionario ha emitido pronunciamientos con respecto a los efectos que podrían derivar del decreto.Advierten riesgos por decreto que reclasifica a Loreto.

Advierten por graves riesgos a las ballenas por decreto en Loreto

En la petición que ya supera el millón de firmas, la organización de protección al medio ambiente indica que el decreto por el que se cambia la categoría de Loreto a Parque Nacional, implica diversos riesgos al medio ambiente:

Riesgo a especies protegidas: Posible afectación a ballena azul, jorobada, delfines y otras especies marinas reconocidas internacionalmente

Incremento de ruido submarino: El tráfico de megabuques altera rutas migratorias y comunicación de cetáceos

Colisiones con cetáceos: Mayor probabilidad de accidentes con ballenas y delfines por el ingreso de embarcaciones de gran escala

Amenaza al modelo económico local: Riesgo para turismo sustentable, pesca ribereña y actividades de bajo impacto que sostienen a la comunidad

Posible saturación turística: Arribo de cruceros y embarcaciones internacionales podría desplazar a prestadores locales y alterar la vocación de “Pueblo Mágico”

Además, Nakawe Project resaltó que no echar para atrás el decreto, se entraría en con conflicto con tratados internacionales sobre la protección de mamíferos marinos de los cuales México es parte.