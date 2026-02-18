El coordinador del Partido Verde en el Senado, Manuel Velasco, dijo tener confianza en que seguirá la coalición de Morena, PVEM y PT a pesar de las tensiones entre legisladores por la reforma electoral.

“Tenemos confianza en que podemos salir juntos y que la coalición legislativa que hemos formado desde septiembre 2024 se mantenga, es la de Morena, Verde y Partido del Trabajo” Manuel Velasco, coordinador del PVEM

En entrevista para medios, el senador comentó que espera que las propuestas de PVEM sean incorporadas a la iniciativa presidencial de la reforma electoral que será presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Manuel Velasco presentó iniciativas para que sean incluidas a la reforma electoral

Un día antes de esta declaración, Manuel Velasco reconoció que no se ha llegado a un acuerdo con Morena ni con sus aliados sobre los puntos clave de la reforma, especialmente sobre plurinominales y financiamiento.

Señaló que conocerá la propuesta de reforma electoral al mismo tiempo que el resto de los legisladores, ya que no existe ningún compromiso para que el documento le sea presentado antes del 23 de febrero.

🟢“Vamos paso a paso”: Manuel Velasco, coordinador del Partido Verde en el Senado, confió en que sus propuestas serán incorporadas a la iniciativa presidencial de la reforma electoral.



Afirma que se logrará mantener la coalición legislativa; señaló que en su bancada “son dueños… pic.twitter.com/ygXwqCx79S — Azucena Uresti (@azucenau) February 18, 2026

Si bien el documento de la reforma electoral no ha sido presentado formalmente, el senador del PVEM adelantó varias ideas que su bancada ha propuesto para la reforma:

Buscar equidad en el financiamiento público de los partidos (que todos reciban el mismo monto)

Impulsar mecanismos como el voto electrónico y permitir votar desde los 16 años

Estudiar formas de evitar que el crimen organizado influya en candidaturas

Aunque Manuel Velasco dijo que el PVEM está abierto al diálogo y a construir una reforma electoral que sea en beneficio de México, añadió que no apoyarán propuestas que, a su juicio, no beneficien la democracia.

¿Cuándo será revelada la reforma electoral?

La reforma electoral buscará establecer cambios en financiamiento de partidos, representación proporcional y costos de las elecciones; no obstante, su contenido oficial no se ha publicado aún.

El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum insistió en que la reforma electoral será enviada al Congreso entre el 23 y 29 de febrero de 2026 aproximadamente.